Mynet Trend

Efsane kadrosuyla The Irishman filminden ilk tanıtım geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Başrollerini Al Pacino ve Robert De Niro gibi isimlerin paylaştığı Martin Scorsese imzalı Netflix yapımı The Irishman filminden ilk tanıtım sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Efsane kadrosuyla The Irishman filminden ilk tanıtım geldi

Netflix’in en pahalı yapımlarından biri olarak duyurulan, kadrosuyla göz kamaştıran The Irishman filminin ilk tanıtımı gün yüzüne çıktı. Al Pacino ve Robert De Niro gibi efsane iki ismin başrolünü paylaştığı filmin bütçesi tam 175 milyon dolar! Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğuna oturduğu film Charles Brandt’ın I Heard You Paint Houses kitabından filme uyarlanıyor. 2019 yılı içerisinde Netflix’te yayınlanması planlanan filmin senaryosu Steven Zaillian’ın kaleminden çıkma. Biyografi, suç türündeki yapım Jimmy Hoffa adlı bir gangsterin 1975 yılında gerçekleşen esrarengiz kayboluşu anlatılıyor.

Efsane isimler dışında filmin oyuncu kadrosunda Anna Paquin, Joe Pesci, Jesse Plemons, Bobby Cannavale ve Ray Romano gibi isimler yer alıyor. Filmin bütçesinin bu kadar yüksek olmasının sebebi ise; iki farklı dönemin gösterildiği yapımda Robert De Niro ve Al Pacino’nun CGI teknolojisiyle gençleştirilmesi.

The Irishman filminin Ekim 2019’da Netflix’te gösterime girmesi bekleniyor.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Bu görüntüleri daha önce görmediniz! HBO’dan Game of Thrones sürpriziBu görüntüleri daha önce görmediniz! HBO’dan Game of Thrones sürprizi
Oscar haftasında ABD’de en çok ne izlendi?Oscar haftasında ABD’de en çok ne izlendi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Irishman Al Pacino Robert De Niro Martin Scorsese Netflix

En Çok Okunan Trend Haberler

En az yakan dizel arabalar 2019

En az yakan dizel arabalar 2019

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

Bindiği arabadan dehşeti yaşadı! Yol kenarına götürüp...

Bindiği arabadan dehşeti yaşadı! Yol kenarına götürüp...

Anlam vermek mümkün değil!

Anlam vermek mümkün değil!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HBO’dan Game of Thrones sürprizi

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! HBO’dan Game of Thrones sürprizi

Oscar haftasında ABD’de en çok ne izlendi?

Oscar haftasında ABD’de en çok ne izlendi?

91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar (Oscar 2019)

91. Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

Fotoğraflarla Freddie Mercury'nin kedi sevgisi

Bohemian Rhapsody filmiyle bir kez daha gündeme gelen Freddie Mercury'nin kedi sevgisi

The Lion King filminden yeni teaser yayınlandı

Oscar’dan The Lion King Sürprizi

91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.