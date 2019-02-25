Efsane kadrosuyla The Irishman filminden ilk tanıtım geldi

Netflix’in en pahalı yapımlarından biri olarak duyurulan, kadrosuyla göz kamaştıran The Irishman filminin ilk tanıtımı gün yüzüne çıktı. Al Pacino ve Robert De Niro gibi efsane iki ismin başrolünü paylaştığı filmin bütçesi tam 175 milyon dolar! Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğuna oturduğu film Charles Brandt’ın I Heard You Paint Houses kitabından filme uyarlanıyor. 2019 yılı içerisinde Netflix’te yayınlanması planlanan filmin senaryosu Steven Zaillian’ın kaleminden çıkma. Biyografi, suç türündeki yapım Jimmy Hoffa adlı bir gangsterin 1975 yılında gerçekleşen esrarengiz kayboluşu anlatılıyor.
Efsane isimler dışında filmin oyuncu kadrosunda Anna Paquin, Joe Pesci, Jesse Plemons, Bobby Cannavale ve Ray Romano gibi isimler yer alıyor. Filmin bütçesinin bu kadar yüksek olmasının sebebi ise; iki farklı dönemin gösterildiği yapımda Robert De Niro ve Al Pacino’nun CGI teknolojisiyle gençleştirilmesi.
The Irishman filminin Ekim 2019’da Netflix’te gösterime girmesi bekleniyor.
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