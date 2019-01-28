Efsane olmuş 8 Japon spor otomobil modeli

Toyota Supra 1978 yılında A40 kasa olarak başlayan Toyota Supra üretimi sırasıyla A60 ve A70 kasalar ile devam etti. 1993 yılında üretilmeye başlanan A80 kasa ile de üretimi 2002 yılında sona erdi. A80 kasa ayrıca seride en popüler olan ve en uzun süre üretilen model olarak öne çıkmaktadır. Bu model 8. Serisi çekilecek olan Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk bölümünde de yer almış ve büyük ilgi çekmiştir. 2017 yılında piyasaya çıkması planlanan ve BMW ile ortak olara geliştirilen yeni Supra konsepti ise büyük ilgi çekmiştir. Dev arka spoyleri, yuvarlak hatları ve sportif yapısı ile yolda kendini fazlasıyla belli eden Supra’da başlangıçta 223ps güce ve 283nm torka sahip 3.0lt atmosferik-benzinli sıralı 6 silindirli motor kullanılıyordu. Ayrıca Japon versiyonu olan çift-turbo 280ps güce ve 431nm torka sahip olan motor bulunuyordu. Daha sonra ise A.B.D’ye ithal edilecek versiyonun turbo sistemi değiştirildi ve 324ps güç ve 427nm tork üreten motora sahip Supra ortaya çıktı. Bu motorun Avrupa versiyonu ise 329ps güç ve 441nm tork üretebiliyordu. Modelde 5 ileri manuel ve 4 ileri otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyordu. Turbo versiyonlar güçlerine göre 0-100km hızlanmalarını 4.6 ile 4.8 saniye arasında tamamlarken 285km/saat maksimum hıza çıkabiliyordu. Supra’nun bulunduğu dönemin araçlarından olan ve 1988 yılında üretilmeye başlanan Ferrari F348 0-100km hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlarken maksimum 280km/saat hıza çıkabiliyordu.



Konsept Toyota Supra Nissan Skyline Listenin en eskiden beri üretilen ve ilk jenerasyonu Prince Skyline olarak adlandırılan serinin günümüzde R35 olarak 11.jenerasyonu üretilmektedir. Ancak modelin ismini duyurmasını sağlayan en önemli model R34 yani 10.jenerasyondur. Ardından R35 GT-R modeli bu başarıyı daha da üst noktalara taşımış ve modifiyeye olan yatkınlığı ve super sport araçları bile terletmesiyle öne çıkmıştır.

2016 makyajlı Nissan GT-R Hızlı ve Öfkeli serisinin 2. bölümünde kendini gösteren Nissan Skyline R34 modeli 1999-2002 tarihleri arasında üretilmişti. Köşeli ve Sedan araçtan esinlenilmiş gibi duran dizaynı ile Coupe tarzı bir araçtan daha farklı olan tasarımı ile rakiplerinden ciddi anlamda ayrılan model şimdiden en özel araçlar arasına girmeyi başarmış ve sportif klasikler içerisinde yerini almıştır. Modelde 2.0 litreden başlayıp 2.6 litreye kadar farklı tipte sıralı 6 silindirli atmosferik ve turbo motorlar kullanılmıştı. En üst seçenek olan GT-R modelinde ise 2.6lt çift-turbo benzinli 332ps gücünde ve 392nm torka sahip bir motor bulunuyordu. Ayrıca farklı şekilde modifiye edilmiş sadece 19 adet üretilen 2.8lt 500ps güce ve 540nm torka sahip GT-R Nismo Z-tune versiyonu da bulunmaktadır.

Honda NSX

1990 yılında üretilmeye başlanan Honda NSX 2005 yılına kadar tam 15 yıl üretildi. Bu kadar uzun bir süreye 2 hatta 3 farklı kasa sıkıştıran rakiplerinin aksine Honda NSX tek bir kasa tipiyle bu derece uzun süre taze kalmayı başardı. 2005 yılında üretimi biten modelin tam 10 yıl sonra yani 2015 yılında yeni Honda NSX modeli tanıtıldı ve hybrid yapısıyla super sport araçlar içerisinde dikkat çekmeyi başardı.

2016 Honda NSX Diğer rakiplerinin aksine arka-ortadan motorlu yapısı ve dünyada seri üretilen bir otomobilde ilk kez kullanılan tam alüminyum gövdesi ile öne çıkan modelin tasarımı oldukça aerodinamikti ve kokpiti de F-16 uçaklarından örnek alınmıştı. Ayrıca kötü bir yarış kazasında hayatını kaybeden Formula 1 pilotu Ayrton Senna tasarımın son aşamasında büyük destekte bulunmuştu. Coupe ve Targa olarak iki farklı kasa tipiyle satılan modelde başlangıçta 3.0lt hacminde olan motor daha sonra 3.2lt’ye çıkarıldı. V6 silindirli atmosferik-benzinli motor 294ps güç ve 393nm torka sahipti ve güç arka tekerleklere 6 ileri manuel veya 4 ileri otomatik şanzıman ile aktarılıyordu.. Bu motor modeli 4.8 saniyede 100km’ye ulaştırıyor ve 266km/saat maksimum hıza erişmesini sağlıyordu. Çok iyi performansa sahip olan aracın esas çıkış noktası dönemin gözde aracı Ferrari 348 modeliydi ve tasarımı ve yapısı da ona benziyordu.

Mitsubishi 3000GT (GTO) Chrysler ve Mitsubishi arasındaki ortaklığın bir ürünü olarak 1990 yılında üretilmeye başlanan 3000GT, 2001 yılına kadar çeşitli tasarım ve motor değişiklikleri ile üretilmeye devam edilmiştir. Chrysler cephesinde ise Dodge Stealth adı altında aynı tekniğe ancak bir miktar farklı tasarım ile 1991-1996 yılları arasında A.B.D’ye ithal edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda tanıtılması muhtemele olan bir modelin konsepti geçtiğimiz yıllarda tanıtılmıştı.

Mitsubishi 3000GT klonu Dodge Stealth Genel görünüm itibariyle hem Japon hem de Amerikan geleneklerine uygun olarak tasarlanan modelde 4×4 çekiş sistemi, 4WS yani 4 tekerleğin de kontrol edilebildiği direksiyon sistemi, Aktif aerodinamik yapı (elektronik ayarlı ön ve arka spoyler) ve elektronik süspansiyon kontrolü gibi gününün ilerisinde yol tutuşa büyük katkıda bulunan donanımlar bulunuyordu. Üretimde kaldığı 11 yıl içerisinde ise çok farklı motor gücü seçeneklerine sahip olan 3000GT modelinde 3.0lt V6 motor kullanılıyordu. Silindir başına 2 supaplı atmosferik-benzinli 162ps güce ve 250nm torka sahip motordan serinin en üstünde yer alan ve 3000GT VR-4 modelinde kullanılan çift-turbo-benzinli silindir başına 4 supaplı 324ps güce ve 427nm torka sahip motora kadar farklı seçenekler mevcuttu ve bu motorlar 4 ileri otomatik, 5 ve 6 ileri manuel şanzıman seçenekleri ile 11 yıl içerisinde farklı zamanlarda kullanıldı. En üst motora sahip olan VR-4 modeli 5.1 saniyede 100km hıza çıkabiliyor ve maksimum olarak 256km/saat hıza ulaşabiliyordu.



Konsept Mitsubishi 3000GT Mazda RX-7 Aynen Toyota Supra’da olduğu gibi 1978-2002 yılları arasında üretildi ancak 4 değil 3 farklı jenerasyon bulunuyordu. En popüler jenerasyon ise son üretilen kasaydı ve 1991-2002 yılları arasında tam 11 yıl boyunca küçük değişiklikler ile üretildi. Daha sonra ise yerini 4 kapılı coupe tasarımı ile öne çıkan RX-8 modeline bıraktı. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ise resmi olarak tanıtılan konsept modelin üretim hali ile karşımıza tekrar çıkması muhtemel görünüyor.

Konsept Mazda RX-9 1991 yılında üretilmeye başlanan RX-7’nin genel tasarımı ise bırakın 1991 yılını günümüz için bile hala gerçekten de etkileyici hatlara sahip olmasıyla öne çıkıyor. Öyle ki bu tasarım basit değişiklikler ile günümüze uyarlansa eminiz ki birçok araçtan gerek iç gerekse de dış tasarımı ile daha fazla dikkat çekebilir. Araçta kullanılan motor ise oldukça sıra dışı özelliklere sahipti. Üretildiği günden beri wankel motor ile adı özdeşleşen modelde 1.3 litre hacminde çift turbo beslemeye sahip üretildiği döneme ve versiyona göre 255ps-280ps arasında güce ve 294nm-314nm torka sahip motor kullanılıyordu. Bu motor ile rakiplerinden ayrılan RX-7, 0-100km hızlanmasını yaklaşık 5 saniyede tamamlarken 256km/saat maksimum hıza çıkabiliyordu.

Subaru SVX Bu listede bir de Subaru bulunmalı diye düşündük ve diğer araçların tarzına en yakın olarak SVX modelini seçtik. 1991-1996 yılları arasında üretilen Subaru SVX modeli listemizdeki diğer 5 modelin aksine lüks yapısı ve ve farklı kasa tarzı ile bir GT yani Grand Tourismo modeliydi ve sadece tek bir jenerasyon olarak üretildi. İlginç cam ve kasa tasarımı ile de diğer modellerden oldukça farklı bir görünüme sahip olan model İtalyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanmıştı. Cam içinde cam şeklinde yan camları ve bu camların da ön cam ile başarılı bir şekilde birleşimi sayesinde araç oldukça ilerici bir görünüme sahipti ve 1989 yılında tanıtılan konsept model ile büyük benzerlik gösteriyordu.Dünya çapında toplam 24.379 adet üretilen model Subaru markasına pahalıya patlamıştı. Her SVX modelinden 3000 dolar zarar eden marka toplamda 75 milyon dolar zarar etmişti. Oldukça özel bir motora sahip olan modelde 3.3 litre hacminde 6 silindirli 231ps güç ve 309nm tork üreten bir ünite bulunuyordu. Subaru’nun o güne kadar ürettiği en büyük Boxer motor SVX’deydi ve bu motor modeli 7.5 saniyede 100km/saat hıza çıkarırken 248km/saat maksimum hıza ulaşmasını sağlıyordu.

Subaru Impreza WRX Japon Subaru markasının ürettiği otomobiller arasında belki de en iyi bilineni Impreza modelidir. 1992-2000 yılları arasında üretilen ilk jenerasyon Impreza ise tüm kasalar içerisinde belki de en beğenilen olmuştur diyebiliriz. Diğer taraftan bu kasanın bu kadar popüler olmasının en büyük nedeni ise 2.0lt turbo motora, 4×4 çekiş sistemine, sınırlı kaymalı diferansiyele ve oldukça etkili bir sportif gövde kitine sahip olan WRX versiyonuydu. Turbo’nun sadece performanslı araçlarda kullanıldığı bir dönemde sedan kasa tipiyle ortaya çıkan Impreza WRX hem ülkemizde hem de tüm dünyada deprem etkisi yaratmıştı. Subaru Ralli Takımı tarafından kullanılan aracın ehlileştirilmiş bir versiyonu gibi duruyordu ve tekniği de oldukça benzerdi. Kısacası ralli parkurlarından caddelere bir araç WRX’den daha iyi inemezdi diye düşünüyoruz. 1992 yılında tanıtılan 2.0lt sıralı 4 silindirli 16 supap turbo-benzin 211ps güce sahip versiyonun adı GT olarak anılıyordu ancak 1993 yılında 240ps güce sahip motor ile beraber adı WRX olarak değiştirildi. 1994 yılında ise güç daha da arttı ve 260ps’e çıktı. 1996 yılında ise motor gücü 280ps’e kadar yükseltildi. 2000 yılında tanıtılan ve sadece 300 adet üretilen WRX STI modelinde güç zirve noktasındaydı ve 305ps olarak güncellenmişti. Bu arada aracın ağırlığının da 1250kg’ın heme üstünde olduğunu hatırlatmak isteriz. 153ps/lt güç/hacim oranı ve ton başına sunduğu 240ps güç ise günümüzde bile oldukça ciddi değerler olarak öne çıkıyor. Bu sayede araç 0-100km hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlayabiliyordu.