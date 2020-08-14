Efsane sözler: Efsane olmanızı sağlayacak cümleler

Çevrenizdeki insanları etkilemek için kullanacağınız en iyi yollardan birisi efsane sözler kullanmaktır. Sizin için listelediğimiz efsane sözler ile ''Efsane olunmaz, efsane doğulur!'' sözünün herkes için geçerli olmadığını insanlara kanıtlayabilirsiniz. Buyurun başlayalım.
Birbirinden efsane sözler ile kendinizi istediğiniz gibi ifade edebilirsiniz.
Bir daha geri gelmeyecek günleri özlemek mi daha kötü yoksa asla yaşanmayacağını bildiğin şeylerin hayalini kurmak m?
Eğer hayat seni çok zorlarsa bil ki, herkesin dağına göre kar verir Allah, kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez.
Bir zamanlar kavuşmak için dua ettiğin insanı, gün gelir unutmak için dua edersin.
Her şeyi bilemez insan, yeri geldiğinde susmasını bilmeli, yeri geldiğinde dinlemeyi de.
Sen toprağa girene kadar bu savaş devam edecek. En büyük mücadele hayatta kalabilmek değil, yaşarken şerefli olabilmektir.
Kimseye acımıyor hayat, kimse her daim mutlu olamıyor.
Sayısız keşken birikir, her biri kanatır yaranı. Yaralarını sar ve keşkeleri bırak. Yaşadığın kadarsın bu hayatta.
Sevgini gösteremedikten sonra varlığını kimseye kanıtlayamazsın.
Hak etmeyenlere verilen sevgi, rüzgarda un elemeye çabalamak gibidir. Bir ömür çabalasan da hiçbir işe yaramaz.
Kısa efsane sözler ile mesajlarınızda da istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz.
Küçük insanların küçük oyunları...
Gülmek bazen verilebilecek en güzel cevaptır.
Kaçsan da bırakmaz bu şehir seni, sen yaşadığın yere aitsin çünkü.
İlacını kendin bulamamışken kimsenin sana eczane açmasını bekleme.
Ya geçmişinle barışırsın ya da geleceğine geçmişini taşırsın.
Sinirliyken karar verme, öfken sadece sana zarar verecektir.
Kimin gerçekten yanında kalacağını merak ediyorsan düşmeyi bekle.
Söylediklerinden çok, söylemediklerinden borçlusun.
Kötü niyetli insanlar, yaptıkları iyilikleri göze sokmak için yapanlardır.
İnsanlar insanlara acımıyor. En büyük zararı yine insan veriyor insana.
En büyük düşmanım içimde benim, beynimdeki sesler benim katilim.
İnsan gülebiliyorsa değil, güldürebiliyorsa samimidir.
Aklın dili, el ile tutulan kalemdir.
Dünyadaki en büyük hazine düştüğünde kaldıran bir dostunun olmasıdır.
Farklı olmak istiyorsan fark yaratmayı öğrenmelisin.
Alışkanlıklar zamanla mecburiyet haline gelir.
Bir tartışmada her iki tarafta bağırmaya başladıysa haklı kalmamış demektir.
Güzellik bir örtüdür, içini örter ve dışını süsler.
Yaşam senin ona nasıl baktığına göre değişir.
Aşk ile ilgili efsane sözler ile aşkın sizin için ne anlama geldiğini insanlara yansıtabilirsiniz.
Dokunmak gerekmez sevmek için, yürekler sarılır birbirine bazen. Bundan güzel sevmek mi olur?
Kalbim minik bir serçe, sürekli senin dalına konar.
Sayısız gece ve gündüz lazım sana doymama.
Aşk nedir, diye sorsalar fotoğrafını gösterirdim. Bazen saatlerce anlatmaktansa bir yüz görmek çok daha etkili oluyor.
Ellerini ver bana sevgilim, bu son dansımız.
Seninle olmak nasıl bir his biliyor musun? Görülecek en güzel yer görülmüş, dünyanın en güzel şarkısı dinlemiş, bütün gün batımları seyredilmiş ve uçsuz bucaksız denizler aşılmış gibi.
Kaçamıyorum varlığından. Dönüp duruyor kalbim ekseninde.
Sen bana yeterdin. Sen gözümün önünde olsaydın ben bütün dünyaya kör olmaya hazırdım.
Bazılarına yetmiyor verilenler. Ne kadar fedakarlık yaparsan yap yine bencil oluyorsun.
Sevgi böyle bir şeymiş. Bir tebessüm için insanın dünyayı karşısına alası geliyor.
Gündüzüm, gecem seninle.
Ne konular açılır senin üzerine, ben hiçbirini kapatmaya kıyamam.
İlk görüşte değil, her görüşte aşık olduğumsun sen benim.
Sana sarılınca evimin sıcaklığını hissettim, sanki çocukluğumun soba kenarında geçen o tatlı akşamları gibiydi kolların.
Uzaklardasın şimdi. Yanından yürüyerek geçen insan, başının üstünden uçarak geçen kuş olmak istiyor insan şimdi. Sırf sana yakınlar diye, sırf seninle aynı şehirde olabilmek için.
Bütün şiirler sana yazılmış sanki, bütün filmlerde sen oynamışlar sanki ve sanki bütün şarkılarda senin ismin geçiyor.
Görmüyor gözlerim, duymuyor kulaklarım. Sen yoksun şimdi atmıyor kalbim ve dönmüyor şimdi Dünya.
Ağır efsane sözler ile girdiğiniz ortamlarda bütün dikkati üzerinize çekebilirsiniz.
Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu bilir, o yüzden ne git demeli insana ne de kal.
Yürüyeceksen namınla yürüyeceksin.
Farkınız yoktu biz sizi farklı olduğunuza inandırdık.
Gönül kırmaya bir söz yeter de, gönül almaya bir ömür yetmez.
Güneş sandığımız insanların mum kadar değeri yokmuş.
Her tuğladan duvar, her insandan adam olmaz.
İyi günümüzde çabalayanı da, kötü günümüzde kaçanı da gördü bu gözler.
İçime atıyorum, size söylesem kaldıramazsınız.
Kaldırın kadehleri, olmayan şereflere ve her zaman gidişlere içelim bu gece.
Değmiyor bazen, sen ne kadar uğraşırsan uğraş değmiyor. Yol yakınken vazgeçmek en iyisi.
İster kral ol, ister köle. Hikayenin sonunda herkesin gideceği yer iki metrelik mezar.
Gelecekten bahsedip, koşa koşa gidenleri çok gördük.
Bazı yalanlar, bazı gerçeklerden daha sahici geliyor insana.
Herkes işine yarayan adamı arıyor yanında.Devir menfaat devri olmuş.
Gitmek isteyeni halatla bağlasan tutamazsın, kalmak isteyene de bir saç telin yeter.
Ya av olacaksın ya da avcı bu hayatta. Avı, avcıya götürmeyeceksin ama asla.
Hak etmiyorsunuz işte. Ne değer görmeyi ne de insan yerine konmayı hak etmiyorsunuz.
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