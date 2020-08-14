Efsane sözler: Efsane olmanızı sağlayacak cümleler

Çevrenizdeki insanları etkilemek için kullanacağınız en iyi yollardan birisi efsane sözler kullanmaktır. Sizin için listelediğimiz efsane sözler ile ''Efsane olunmaz, efsane doğulur!'' sözünün herkes için geçerli olmadığını insanlara kanıtlayabilirsiniz. Buyurun başlayalım.

Birbirinden efsane sözler ile kendinizi istediğiniz gibi ifade edebilirsiniz.

Bir daha geri gelmeyecek günleri özlemek mi daha kötü yoksa asla yaşanmayacağını bildiğin şeylerin hayalini kurmak m?

Eğer hayat seni çok zorlarsa bil ki, herkesin dağına göre kar verir Allah, kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez.

Bir zamanlar kavuşmak için dua ettiğin insanı, gün gelir unutmak için dua edersin.

Her şeyi bilemez insan, yeri geldiğinde susmasını bilmeli, yeri geldiğinde dinlemeyi de.

Sen toprağa girene kadar bu savaş devam edecek. En büyük mücadele hayatta kalabilmek değil, yaşarken şerefli olabilmektir.

Kimseye acımıyor hayat, kimse her daim mutlu olamıyor.