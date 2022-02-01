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Efsane Sürücü filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Efsane Sürücü filminin oyuncuları kimler?

01.02.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane Sürücü filmi başarılı eski bir yarış pilotunun başına gelen olayları anlatıyor. Yönetmenliğini Karzan Kader'in yapıp senaryosunu Gary Gerani ve Craig R. Welch ‘in kaleme aldığı film televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki Efsane Sürücü filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Efsane Sürücü filminin oyuncuları kimler? İşte Efsane Sürücü filmine ilişkin detaylar...

Efsane Sürücü filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Efsane Sürücü filminin oyuncuları kimler?

Efsane Sürücü filmi, 1 Şubat Salı günü televizyon izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Aksiyon, Dram ve Gerilim türünü tercih eden izleyicilere hitap eden film usta oyuncu kadrosula dikkat çekiyor. Deneyimli bir yarışçı olan Sam Munroe ve oğlunun başarı hikayesini işleyen filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Vizyona girdiği dönemde izleyicinin ilgi gösterdiği Efsane Sürücü filmine ilişkin detayları sizer için derledik.

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Efsane Sürücü filmi Sam Munroe adında eski bir yarış pilotunun hikayesini anlatıyor. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Efsane Sürücü filminin ana çekimleri 2017 yılının Ağustos ayında Alabama'da yapıldı. Film, eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler alsa da dram, aksiyon ve gerilim filmlerini tercih edenler Efsane Sürücü'ye ilgi gösterdi.

EFSANE SÜRÜCÜ OYUNCULARI KİMLER?

Efsana Sürücü'nün yönetmenliğini Karzan Kader üstlendi. Filmin başrollerinde John Travolta, Michael Madsen, Toby Sebastian ve Shania Twain yer alıyor.

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