Efsanenin de ötesinde bir seri: Friends konusu ve oyuncuları

Friends konusu ve oyuncuları ile efsane diziler arasına girmeyi başardı. İzlerken Central Perk adındaki kafede geçen hikayeleri Friends cast ekibinin canlandırdığı karakterler ile beraber yaşıyormuş hissine kapılabiliyorsunuz. Genç arkadaş grubunun başına gelen maceraları ekranlara yansıtan Friends, özellikle genç ve orta yaş grubuna hitap ediyor. Sahnelerdeki samimiyet Friends dizisi oyuncuları arasındaki ilişkileri de geliştirmiş olacak ki Friends oyuncuları hala birbirleri ile vakit geçiriyorlar. Friends Dizisi Konusu Friends konusu; 20'li yaşlarda olan üçü kız, üçü erkek altı farklı karakterdeki bir arkadaş grubunun Amerika'nın New York şehrinde yaşadıkları hayat dolu hikayelerden oluşuyor. İç ısıtan dostlukları ile birbirinden farklı maceralara giren grubun öyküsünü anlatan dizi, izleyiciyi içine çekmeyi başarıyor. Ayrıca Friends replikleri olarak hafızalara kazınmış birçok diyalog, Friends izlemiş kişiler arasında sıkça kullanılıyor. Farklı mizah anlayışına sahip bu arkadaş grubunun sürekli vakit geçirdiği Central Perk Cafe birçok olayın geçtiği mekan. 10 yıl süren ve bu uzun maraton boyunca defalarca reyting rekoru kırmayı başaran bu dizi bazı kişiler için en başarılı sitcom yapımı.

Friends Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Monica Geller (Courteney Cox) Hayatını aşırı planlı ve programlı yaşamayı seven Monica, Friends Ross karakterinin kız kardeşi. Eskiden çok kilolu birisi olmasına rağmen sonrasında zayıflayan Monica aynı zamanda bir aşçı. Başlarda küçük işletmelerde aşçı olarak çalışan Monica, zaman geçtikçe sürekli kendini geliştirir ve büyük işletmelere geçiş yapmayı başarır. Hırslı biri olan Monica, Friends Richard karakteri ile uzun süreli bir ilişki yaşar. Friends Monica karakterine hayat veren Courteney Cox, ses getiren birçok yapımda yer aldı. Fakat kariyerindeki ciddi yükselişi Friends dizisindeki başarısı ile kazandı. Ayrıca, Friends dizisi oyuncuları arasından Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmeyen tek oyuncu olması bir tartışma konusu olmuştu. Ross Geller (David Schwimmer) Üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Ross karakteri bir paleontolog. Aynı zamanda Monica'nın ağabeyi olan Ross, altı kişilik arkadaş grubunun en entelektüel ismi. Dinozorlara karşı ayrı bir ilgisi olan Ross'un Friends Carol karakteri ile olan ilişki hayatında ilginç durumlar yaşandı. Ayrıca ailede Ross Monica'dan hep önde ve bu durum Monica için fazlasıyla can sıkıcı. Liseden beri Rachel'ı tanıyan Ross ona karşı farklı duygular besliyor.

Friends Ross karakteri ile zihinlere kazınan David Schwimmer, Amerikan yönetmen, oyuncu ve prodüktördür. Friends son bölüm yayınlandıktan sonra Friends Joey karakterinin ailesini anlatan "Joey" isimli dizide 2 bölüm yönetmenlik yaptı. Rachel Green (Jennifer Aniston) Zengin bir ailenin kızı olan Rachel, istemediği bir evliliğin öncesinde kaçar ve Central Perk'e gelir. New York'ta tek tanıdığı Monica olan Rachel, artık ailesinden ayrı bir şekilde Monica ile beraber yaşamaya başlar. Friends Rachel karakteri fazlasıyla duygusal ve naif biri. Zengin bir aileden gelmesine rağmen zorluklara karşı ayakta durmayı başarır. İlk iş olarak Central Perk'te garsonluk yapmaya başlar. Rachel karakterini canlandıran Jennifer Aniston, özel hayatı ve kariyeri ile Amerika gündemini birçok kez işgal etmiş bir isim. Friends'teki başarısı onun kariyeri için önemli dönüm noktalarından biri. Ayrıca, Friends Brad Pitt özel bölümünde gerçek hayattaki sevgilisi ile rol alma fırsatı bulmuş olan Jennifer Aniston, en sevilen kadın oyunculardan biri. Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) Ailesinden uzak bir yaşam sürerken bir dönem sokakta dahi yaşamış olan Phoebe, dizinin en renkli karakterlerinden birisi. Farklı batıl inançlara sahip olan Phoebe, vejetaryen ve hayvanları çok seviyor. Tam olarak sanat eseri parçalar çalamasa da gitarıyla çalıp söylediği "Smelly Cat" şarkısı dillere pelesenk oldu. Masörlük yaparak para kazanmaya çalışan Friends Phoebe karakteri iç ısıtan doğallığa sahip.

Lisa Kudrow, Phoebe Buffay ile resmen bütünleşmiş bir isim. Özgün Phoebe rolünü canlandırırken oyunculuk yeteneklerini arşa çıkaran Kudrow, Friends ile beraber çok büyük başarılar elde etti ve birçok prestijli ödüle layık görüldü. Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) Friends Joey karakteri dizinin en sevilenlerinden biri. Sürekli espri yapan bir çapkın olan Joey, İtalyan asıllı bir vatandaş. "How you doin" repliğini çapkınlık yaparken kullanması unutulmazlar arasına girmiş ve hala o repliği ile hatırlanır. Yemek yemeyi çok seven Joey'nin en büyük hayali bir aktör olmak. Ayrıca maddi olarak sıkıntı yaşayan Joey'nin ilişki hayatı da fazlasıyla karışık. Joey Tribbiani'yi canlandıran Matt LeBlanc, Amerikan bir aktör. Kariyerinde reklam filmlerini başlangıç adımı olarak kullanmış ve Friends ile adını geniş kitlelere duyurmuştur. Lost in Space, Charlie's Angel gibi Hollywood filmlerinde de rol aldı. Chandler Bing (Matthew Perry) Friends Chandler, Joey'nin ev arkadaşı ve Monica'nın karşı komşusu. Joey'nin sorumsuzluğundan dolayı ev işleri Chandler'ın sorumluluğunda. Esprili biri olan Chandler sık sık sarkastik tavırlar sergiler. Düzgün bir gelire sahip Chandler, ne üzerine olduğu bilinmeyen bir şirkette çalışır. Eş cinsellik ile ilgili travmatik olaylar yaşamıştır. Aşk hayatı da pek düzgün sayılmayan Chandler ile Friends Janice karakteri arasında enteresan bir ilişki var.