Ege Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Coğrafi bölgelerdeki yeryüzü şekillerinin hangi oluşumlardan meydana geldiğini öğrenmek için fiziki haritalardan yardım alınır. Fiziki haritalarda bu şekiller belirli renklerle ifade edilir. Bu bağlamda Ege Bölgesi'nin fiziki özelliklerine de bu haritalar üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Ege Bölgesi'nde bulunan ova, dağ, tepe, göl gibi birçok yeryüzü şeklinin hem derinliğini hem de boyutlarını görmek için kuş bakışı olarak çizilen fiziki haritalar kullanılır.
Her bölgenin farklı bir fiziki haritası mevcuttur. Bu haritalar bölgeler üzerinde yer alan yeryüzü yapılarını göstermektedir. Ege Bölgesi coğrafi haritası da bölgedeki ova, dağ gibi yeryüzü yapılarını ve çukurlukları görmek için kullanılan bir kaynaktır. Fiziki haritalarda yeşil, kahve, sarı gibi birçok renk tonu bulunur. Bu renklerin kimisi bölgedeki ovaları gösterirken kimisi ise dağlık alanları belirtmek için kullanılır. Ege Bölgesi fiziki haritasında da bu yeryüzü yapıları renkli bir şekilde gösterilmektedir. Bu haritalarda bulunan oluşumlar için kullanılan renkler, şekillerin deniz seviyesinden ne kadar yüksek ya da alçak olduğuna göre değişmektedir.
Ege Bölgesi dağ oluşumu açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bölgede bulunan dağlar denize dik uzanmış bir konumdadır. Dağların bu konumu, sahil kesimlerinin girintili ve çıkıntılı olmasına etken olmuştur. Ege Bölgesi'nde bulunan belli başlı dağlar şunlardır:
Ege Bölgesi belirli sayıda ovaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgedeki ovaların en temel özelliği alüvyon ovası olmasıdır. Akarsudan akan sularda azalma meydana geldiğinde kum, kil gibi maddeler bazı yerlerde birikmeye başlar. Bu birikim sonucu ortaya tortular çıkar. Bu tortular alüvyon olarak isimlendirilmektedir. Bölgede toprak çökmesi neticesinde oluşan birçok ova mevcuttur. Ege Bölgesi'nde bulunan başlıca ovalar şunlardır:
Bölgede Ege Denizi'ne dökülen pek çok akarsuları bulunmaktadır. Bu akarsuların eğimleri az olduğundan hidrolik güce sahip değildirler. Yeryüzü oluşumları bakımından büyük akarsuları, nehir olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bölgede birçok nehir de mevcuttur. Bölgede bulunan belli başlı akarsuları şunlardır:
Ege Bölgesi'nde hem doğal hem de yapay olmak üzere birçok göl mevcuttur. Bölgede bulunan yapay göllerin meydana gelmesinde yeni yapılan barajların etkisi vardır. Ege Bölgesi'nde bulunan başlıca göller ise şunlardır: