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Ege Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

05.05.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim ve öğretim alanında coğrafya dersi ayrı bir öneme sahiptir. Coğrafya dersinde öne çıkan önemli başlıklardan biri haritalardır. Dünya üzerinde birçok kara parça bulunmaktadır. Bu kara parçaların görüntüsünü yakından görüp incelemek için bazı haritalardan yararlanılır. Fiziki harita da bu haritalardan biridir. Günümüzde birçok kişi ege bölgesinde hangi yeryüzü şekillerinin var olduğunu merak eder. Peki, Ege Bölgesi fiziki haritasında hangi yeryüzü yapıları vardır?

Ege Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Coğrafi bölgelerdeki yeryüzü şekillerinin hangi oluşumlardan meydana geldiğini öğrenmek için fiziki haritalardan yardım alınır. Fiziki haritalarda bu şekiller belirli renklerle ifade edilir. Bu bağlamda Ege Bölgesi'nin fiziki özelliklerine de bu haritalar üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Ege Bölgesi'nde bulunan ova, dağ, tepe, göl gibi birçok yeryüzü şeklinin hem derinliğini hem de boyutlarını görmek için kuş bakışı olarak çizilen fiziki haritalar kullanılır.

Ege Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Her bölgenin farklı bir fiziki haritası mevcuttur. Bu haritalar bölgeler üzerinde yer alan yeryüzü yapılarını göstermektedir. Ege Bölgesi coğrafi haritası da bölgedeki ova, dağ gibi yeryüzü yapılarını ve çukurlukları görmek için kullanılan bir kaynaktır. Fiziki haritalarda yeşil, kahve, sarı gibi birçok renk tonu bulunur. Bu renklerin kimisi bölgedeki ovaları gösterirken kimisi ise dağlık alanları belirtmek için kullanılır. Ege Bölgesi fiziki haritasında da bu yeryüzü yapıları renkli bir şekilde gösterilmektedir. Bu haritalarda bulunan oluşumlar için kullanılan renkler, şekillerin deniz seviyesinden ne kadar yüksek ya da alçak olduğuna göre değişmektedir.

Ege Bölgesi dağları nelerdir?

Ege Bölgesi dağ oluşumu açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bölgede bulunan dağlar denize dik uzanmış bir konumdadır. Dağların bu konumu, sahil kesimlerinin girintili ve çıkıntılı olmasına etken olmuştur. Ege Bölgesi'nde bulunan belli başlı dağlar şunlardır:

  • Nif Dağı
  • Bozdağlar
  • Kaz Dağları
  • Kumalar Dağı
  • Ahır Dağı
  • Murat Dağları
  • Emir Dağı
  • Sandıklı Dağları
  • Şaphane Dağı
  • Akdağ
  • Menteşe Dağı
  • Domaniç Dağı
  • Dilek Dağı
  • Türkmen Dağı
  • Madra Dağı
  • Eğrigöz Dağı
  • Yunt Dağı
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Ege Bölgesi ovaları nelerdir?

Ege Bölgesi belirli sayıda ovaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgedeki ovaların en temel özelliği alüvyon ovası olmasıdır. Akarsudan akan sularda azalma meydana geldiğinde kum, kil gibi maddeler bazı yerlerde birikmeye başlar. Bu birikim sonucu ortaya tortular çıkar. Bu tortular alüvyon olarak isimlendirilmektedir. Bölgede toprak çökmesi neticesinde oluşan birçok ova mevcuttur. Ege Bölgesi'nde bulunan başlıca ovalar şunlardır:

  • Büyük Menderes Ovası
  • Küçük Menderes Ovası
  • Balıkesir Ovası
  • Gediz Ovası
  • Banaz Ovası
  • Çiril Ovası
  • Örencik Ovası
  • Bakırçay Ovası
  • Tavas Ovası
  • Denizli Ovası

Ege Bölgesi akarsuları nelerdir?

Bölgede Ege Denizi'ne dökülen pek çok akarsuları bulunmaktadır. Bu akarsuların eğimleri az olduğundan hidrolik güce sahip değildirler. Yeryüzü oluşumları bakımından büyük akarsuları, nehir olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bölgede birçok nehir de mevcuttur. Bölgede bulunan belli başlı akarsuları şunlardır:

  • Büyük Menderes Nehri
  • Küçük Menderes Nehri
  • Sakarya Nehri
  • Susurluk Nehri
  • Gediz Nehri
  • Bakırçay Nehri
  • Orhaneli
  • Nilüfer Çayı

Ege Bölgesi gölleri nelerdir?

Ege Bölgesi'nde hem doğal hem de yapay olmak üzere birçok göl mevcuttur. Bölgede bulunan yapay göllerin meydana gelmesinde yeni yapılan barajların etkisi vardır. Ege Bölgesi'nde bulunan başlıca göller ise şunlardır:

  • Marmara Gölü
  • Bafa Gölü
  • Gölcük Gölü
  • Acıgöl
  • Karagöl
  • Sülüklü Göl
  • Köyceğiz Gölü
  • Adıgüzel Baraj Gölü
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