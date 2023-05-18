Ege Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Coğrafi bölgelerdeki yeryüzü şekillerinin hangi oluşumlardan meydana geldiğini öğrenmek için fiziki haritalardan yardım alınır. Fiziki haritalarda bu şekiller belirli renklerle ifade edilir. Bu bağlamda Ege Bölgesi'nin fiziki özelliklerine de bu haritalar üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Ege Bölgesi'nde bulunan ova, dağ, tepe, göl gibi birçok yeryüzü şeklinin hem derinliğini hem de boyutlarını görmek için kuş bakışı olarak çizilen fiziki haritalar kullanılır.

Ege Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Her bölgenin farklı bir fiziki haritası mevcuttur. Bu haritalar bölgeler üzerinde yer alan yeryüzü yapılarını göstermektedir. Ege Bölgesi coğrafi haritası da bölgedeki ova, dağ gibi yeryüzü yapılarını ve çukurlukları görmek için kullanılan bir kaynaktır. Fiziki haritalarda yeşil, kahve, sarı gibi birçok renk tonu bulunur. Bu renklerin kimisi bölgedeki ovaları gösterirken kimisi ise dağlık alanları belirtmek için kullanılır. Ege Bölgesi fiziki haritasında da bu yeryüzü yapıları renkli bir şekilde gösterilmektedir. Bu haritalarda bulunan oluşumlar için kullanılan renkler, şekillerin deniz seviyesinden ne kadar yüksek ya da alçak olduğuna göre değişmektedir.

Ege Bölgesi dağları nelerdir?

Ege Bölgesi dağ oluşumu açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bölgede bulunan dağlar denize dik uzanmış bir konumdadır. Dağların bu konumu, sahil kesimlerinin girintili ve çıkıntılı olmasına etken olmuştur. Ege Bölgesi'nde bulunan belli başlı dağlar şunlardır:

Nif Dağı

Bozdağlar

Kaz Dağları

Kumalar Dağı

Ahır Dağı

Murat Dağları

Emir Dağı

Sandıklı Dağları

Şaphane Dağı

Akdağ

Menteşe Dağı

Domaniç Dağı

Dilek Dağı

Türkmen Dağı

Madra Dağı

Eğrigöz Dağı

Yunt Dağı

Ege Bölgesi ovaları nelerdir?

Ege Bölgesi belirli sayıda ovaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgedeki ovaların en temel özelliği alüvyon ovası olmasıdır. Akarsudan akan sularda azalma meydana geldiğinde kum, kil gibi maddeler bazı yerlerde birikmeye başlar. Bu birikim sonucu ortaya tortular çıkar. Bu tortular alüvyon olarak isimlendirilmektedir. Bölgede toprak çökmesi neticesinde oluşan birçok ova mevcuttur. Ege Bölgesi'nde bulunan başlıca ovalar şunlardır:

Büyük Menderes Ovası

Küçük Menderes Ovası

Balıkesir Ovası

Gediz Ovası

Banaz Ovası

Çiril Ovası

Örencik Ovası

Bakırçay Ovası

Tavas Ovası

Denizli Ovası

Ege Bölgesi akarsuları nelerdir?

Bölgede Ege Denizi'ne dökülen pek çok akarsuları bulunmaktadır. Bu akarsuların eğimleri az olduğundan hidrolik güce sahip değildirler. Yeryüzü oluşumları bakımından büyük akarsuları, nehir olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bölgede birçok nehir de mevcuttur. Bölgede bulunan belli başlı akarsuları şunlardır:

Büyük Menderes Nehri

Küçük Menderes Nehri

Sakarya Nehri

Susurluk Nehri

Gediz Nehri

Bakırçay Nehri

Orhaneli

Nilüfer Çayı

Ege Bölgesi gölleri nelerdir?

Ege Bölgesi'nde hem doğal hem de yapay olmak üzere birçok göl mevcuttur. Bölgede bulunan yapay göllerin meydana gelmesinde yeni yapılan barajların etkisi vardır. Ege Bölgesi'nde bulunan başlıca göller ise şunlardır: