Marmara Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Fiziki haritalar isminden de belli olduğu üzere dağ, tepe, ova, akarsu, göl gibi yeryüzü şekillerinin fiziki özelliklerini yansıtan haritalar olarak bilinir. Eğitim öğretim alanında bu tür haritalar sıklıkla coğrafya derslerinde karşımıza çıkmaktadır. Marmara Bölgesi de önemli fiziki özellikleriyle öne çıkan bölgelerimizden biridir. Ayrıca bu bölge, ortalama yüksekliği en düşük olan bölge olarak tabir edilir.

Marmara Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Marmara Bölgesi'nde yer alan yeryüzü oluşumlarını incelemek için fiziki haritalardan yararlanılmaktadır. Bu bölge, ülkemizin yaklaşık olarak yüzde 8’ini kapsamaktadır. Ayrıca ülkemizin ikinci küçük bölgesi olma özelliğini taşımaktadır. Marmara Bölgesi coğrafi haritası incelediğinde, bölgede yer alan yeryüzü oluşumlarının sade bir yapıya sahip olduğu gözlemlenir. Fiziki haritalar bölgede bulunan yeryüzü şekillerinin ne kadar derin veya yüksek olduğunu göstermektedir. Bunu da renklendirme işlemiyle yapmaktadır. Şekillerin derinlik ya da yüksekliklerine göre renkler farklı kullanılır. Deniz seviyesinden düşük olan yeryüzü şekillerinde yeşil rengi kullanılırken, daha yüksek şekiller koyu kahve renklerle gösterilmektedir.

Marmara Bölgesi dağları nelerdir?

Marmara Bölgesi yapı açısından oldukça sadedir. Bu yüzden bölge dağ oluşumu açısından çok zengin değildir. Ancak yine de sıralı olmayan bazı dağlara sahiptir. Marmara Bölgesi dağları şunlardır:

Biga Dağları

Kapıdağ

Uludağ

Yıldız Dağları

Bolu Dağı

Elmacık Dağı

Koru Dağı

Kazdağı

Domaniç Dağı

Elmacık Dağı

Armutçuk Dağı

Işıklar Dağı

Samanlı Dağları

Yukarıda adı geçen Uludağ, bu dağlar arasında en büyük dağ olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca bu dağ iç püskürük bir dağ olarak ifade edilmektedir.

Marmara Bölgesi ovaları nelerdir?

Coğrafya konuları arasında büyük bir öneme sahip olan başlıklardan biri ovalardır. Düz toprak parçası olarak bilinen ovaların eğimleri azdır. Akarsu alüvyonlarının birikmesiyle meydana gelen ovalar alçak veya yüksek bölgelerde de görülebilmektedir. Ülkemizde ova bakımından en zengin olan bölgelerden biri Marmara Bölgesi'dir. Marmara Bölgesi ovaları şunlardır:

Gemlik Ovası

Bursa Ovası

Adapazarı Ovası

Ergene Ovası

Pamukova

Biga-Gümüş çay Ovası

Gönen Ovası

İzmit-Sapanca Ovası

İnegöl Ovası

Sakarya Ovası

Yenişehir Ovası

İznik Ovası

Manyas-Ulubat Ovası

Ezine-Bayramiç Ovası

Karamenderes Ovası

Meriç Ovası

Balıkesir Ovası

Kadıköy Ovası

Karacabey Ovası

Marmara Bölgesi akarsuları nelerdir?

Marmara Bölgesi'nde çok sayıda akarsu ağı bulunmaktadır. Bölgede bulunan akarsuların boyutları ise bir hayli küçüktür. Marmara Bölgesi'nde varlığını sürdüren başlıca akarsuları şunlardır:

Biga Çayı

Susurluk Çayı

Ergene Çayı

Karadeniz’e dökülen Sakarya Nehri

Ege Denizi’ne dökülen Meriç Irmağı gibi akarsular

Marmara Bölgesi gölleri nelerdir?

Marmara Bölgesi göl bakımından da oldukça zengindir. Bölgede pek çok sayıda küçük ve büyük göl yer almaktadır. Bölgede bulunan belli başlı göller ise şunlardır:

Büyükçekmece Gölü

Küçükçekmece Gölü

Ulubat Gölü

Durusu Gölü

Sapanca Gölü

Manyas Gölü

İznik Gölü

Bölgede bulunan tüm bu yeryüzü oluşumları farklı renkler kullanılarak fiziki haritada gösterilmektedir.

