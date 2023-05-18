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Marmara Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

05.05.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde toplam yedi coğrafi bölge bulunur. Marmara Bölgesi de bu coğrafi bölgeler arasında yer alır. Bu bölge aynı zamanda göl ve ova açısından çok zengindir. Göl, akarsu, dağ, tepe gibi yeryüzü şekillerini yakından incelemek için bazı haritalardan faydalanılmaktadır. Yeryüzü oluşumlarını ve bu oluşumların derinliklerini, yüksekliklerini gösteren haritalar fiziki harita olarak adlandırılır. Peki, Marmara Bölgesi fiziki haritasında hangi yeryüzü şekilleri vardır?

Marmara Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

İçindekiler

  • Marmara Bölgesi fiziki haritası nasıl?
  • Marmara Bölgesi dağları nelerdir?
  • Marmara Bölgesi ovaları nelerdir?
  • Marmara Bölgesi akarsuları nelerdir?
  • Marmara Bölgesi gölleri nelerdir?

Fiziki haritalar isminden de belli olduğu üzere dağ, tepe, ova, akarsu, göl gibi yeryüzü şekillerinin fiziki özelliklerini yansıtan haritalar olarak bilinir. Eğitim öğretim alanında bu tür haritalar sıklıkla coğrafya derslerinde karşımıza çıkmaktadır. Marmara Bölgesi de önemli fiziki özellikleriyle öne çıkan bölgelerimizden biridir. Ayrıca bu bölge, ortalama yüksekliği en düşük olan bölge olarak tabir edilir.

Marmara Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Marmara Bölgesi'nde yer alan yeryüzü oluşumlarını incelemek için fiziki haritalardan yararlanılmaktadır. Bu bölge, ülkemizin yaklaşık olarak yüzde 8’ini kapsamaktadır. Ayrıca ülkemizin ikinci küçük bölgesi olma özelliğini taşımaktadır. Marmara Bölgesi coğrafi haritası incelediğinde, bölgede yer alan yeryüzü oluşumlarının sade bir yapıya sahip olduğu gözlemlenir. Fiziki haritalar bölgede bulunan yeryüzü şekillerinin ne kadar derin veya yüksek olduğunu göstermektedir. Bunu da renklendirme işlemiyle yapmaktadır. Şekillerin derinlik ya da yüksekliklerine göre renkler farklı kullanılır. Deniz seviyesinden düşük olan yeryüzü şekillerinde yeşil rengi kullanılırken, daha yüksek şekiller koyu kahve renklerle gösterilmektedir.

Marmara Bölgesi dağları nelerdir?

Marmara Bölgesi yapı açısından oldukça sadedir. Bu yüzden bölge dağ oluşumu açısından çok zengin değildir. Ancak yine de sıralı olmayan bazı dağlara sahiptir. Marmara Bölgesi dağları şunlardır:

  • Biga Dağları
  • Kapıdağ
  • Uludağ
  • Yıldız Dağları
  • Bolu Dağı
  • Elmacık Dağı
  • Koru Dağı
  • Kazdağı
  • Domaniç Dağı
  • Elmacık Dağı
  • Armutçuk Dağı
  • Işıklar Dağı
  • Samanlı Dağları

Yukarıda adı geçen Uludağ, bu dağlar arasında en büyük dağ olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca bu dağ iç püskürük bir dağ olarak ifade edilmektedir.

Marmara Bölgesi ovaları nelerdir?

Coğrafya konuları arasında büyük bir öneme sahip olan başlıklardan biri ovalardır. Düz toprak parçası olarak bilinen ovaların eğimleri azdır. Akarsu alüvyonlarının birikmesiyle meydana gelen ovalar alçak veya yüksek bölgelerde de görülebilmektedir. Ülkemizde ova bakımından en zengin olan bölgelerden biri Marmara Bölgesi'dir. Marmara Bölgesi ovaları şunlardır:

  • Gemlik Ovası
  • Bursa Ovası
  • Adapazarı Ovası
  • Ergene Ovası
  • Pamukova
  • Biga-Gümüş çay Ovası
  • Gönen Ovası
  • İzmit-Sapanca Ovası
  • İnegöl Ovası
  • Sakarya Ovası
  • Yenişehir Ovası
  • İznik Ovası
  • Manyas-Ulubat Ovası
  • Ezine-Bayramiç Ovası
  • Karamenderes Ovası
  • Meriç Ovası
  • Balıkesir Ovası
  • Kadıköy Ovası
  • Karacabey Ovası

Marmara Bölgesi akarsuları nelerdir?

Marmara Bölgesi'nde çok sayıda akarsu ağı bulunmaktadır. Bölgede bulunan akarsuların boyutları ise bir hayli küçüktür. Marmara Bölgesi'nde varlığını sürdüren başlıca akarsuları şunlardır:

  • Biga Çayı
  • Susurluk Çayı
  • Ergene Çayı
  • Karadeniz’e dökülen Sakarya Nehri
  • Ege Denizi’ne dökülen Meriç Irmağı gibi akarsular

Marmara Bölgesi gölleri nelerdir?

Marmara Bölgesi göl bakımından da oldukça zengindir. Bölgede pek çok sayıda küçük ve büyük göl yer almaktadır. Bölgede bulunan belli başlı göller ise şunlardır:

  • Büyükçekmece Gölü
  • Küçükçekmece Gölü
  • Ulubat Gölü
  • Durusu Gölü
  • Sapanca Gölü
  • Manyas Gölü
  • İznik Gölü

Bölgede bulunan tüm bu yeryüzü oluşumları farklı renkler kullanılarak fiziki haritada gösterilmektedir.

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Marmara Bölgesi fiziki harita

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