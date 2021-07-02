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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

02.07.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.46'da Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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deprem Ege Denizi Muğla

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