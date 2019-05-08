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Ege, Ekrem İmamoğlu için şarkı yazdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu'na desteği sürüyor. Şarkıcı Ege de desteğini bestesiyle gösterdi.

Şarkıcı Ege, Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini onun için yazdığı bir şarkıyla gösterdi.

90’lı yıllara damga vuran şarkıcılardan Ege, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni kazanan bir şarkıya imza attı.

YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrasında pek çok ünlü isim Ekrem İmamoğlu’na destek vermiş ve ‘Her şey çok güzel olacak’ sözleriyle İmamoğlu’nun yanında olduklarını göstermişti.

Şarkıcı Ege’de bu destek akımına uydu ve Ekrem İmamoğlu içinh yaptığı şarkıyı paylaştı.

İşte şarkının sözleri:

Bu defa her şey çok güzel olacak
Bu defa güzel bir yaz olacak
Geldin güler yüzle gün doğdu şehrime
Bu defa daha çok millet seninle
Yolumuz hak yolu
İstanbul’u dinle
Ekrem Başkan diyen millet seninle

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Ege İstanbul seçimleri ekrem imamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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