Ege, Ekrem İmamoğlu için şarkı yazdı

Şarkıcı Ege, Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini onun için yazdığı bir şarkıyla gösterdi.

90’lı yıllara damga vuran şarkıcılardan Ege, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni kazanan bir şarkıya imza attı.

YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrasında pek çok ünlü isim Ekrem İmamoğlu’na destek vermiş ve ‘Her şey çok güzel olacak’ sözleriyle İmamoğlu’nun yanında olduklarını göstermişti.

Şarkıcı Ege’de bu destek akımına uydu ve Ekrem İmamoğlu içinh yaptığı şarkıyı paylaştı.

İşte şarkının sözleri:

Bu defa her şey çok güzel olacak

Bu defa güzel bir yaz olacak

Geldin güler yüzle gün doğdu şehrime

Bu defa daha çok millet seninle

Yolumuz hak yolu

İstanbul’u dinle

Ekrem Başkan diyen millet seninle

