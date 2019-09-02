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Ege'nin 'büyüleyici' güzelliği: İnceğiz Kanyonu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan, Aydın ve Muğla sınırları arasındaki İnceğiz Kanyonu, ziyarete gelen misafirlerine eşsiz bir manzara sunuyor.

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Büyük Menderes Nehri'nin kollarından Akçay'ın derin, dik ve dar bir vadiden akarak Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na aktığı bölgede oluşan İnceğiz Kanyonu, yörede "Arapapıştı" ismiyle de tanınıyor.

Eşsiz manzarası ile dikkati çeken kanyonun daha fazla tanınması ve turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Kale Belediyesinin başlattığı proje kapsamında, konaklama ve temel ihtiyaçlar için bungalov evler ile kafeteryalar hizmete açıldı.

Bölgede Aydın Büyükşehir Belediyesi ise düzenlediği tekne turlarıyla ziyaretçilere muhteşem manzarayı ve milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kaya mezarları görme imkanı sunuyor.

Kale Belediyesi, kuracağı cam teraslarla bölgenin cazibesini artırmak istiyor.

'ZİYARETÇİ SAYISI HIZLA ARTIYOR'

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, ülke turizmi için büyük potansiyeli olduğunu düşündükleri kanyonu daha fazla ziyaret edilen bir yer haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini, genellikle sahilleriyle ünlü bölgede böyle bir manzara görmeyi beklemediklerini belirten Sağınç, "Özellikle sosyal medyada görüntü ve fotoğrafların paylaşılmasıyla ziyaretçi sayısı hızla artıyor. Tahminlerimize göre yıllık 10 bin kişinin ziyareti söz konusu. Biz ziyaretçi sayısını ilk etapta 30 binlere çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Sağınç, kanyonda belediye olarak tekne turları düzenleyeceklerini aktardı.

Dambelen mevkisinde kurulacak iskelenin yanı sıra cam teras yapımı ile ilgili de proje hazırladıklarını anlatan Sağınç, projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını ifade etti.

'HARİKA ÖTESİ BİR MANZARASI VAR'

İnceğiz'i gezen Bahtiyar Koyuncuoğlu, sosyal medyadan gördüğü kanyonu ziyaret etmenin inanılmaz bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "İlk defa geliyorum. Kanyonun harika ötesi bir manzarası var." dedi.

Gökhan Besimoğlu da doğal güzelliği olan bir ortamda manzaranın keyfini sürmeye geldiğini ve gelmek isteyenlerin pişman olmayacağı bir yer gördüğünü vurguladı.

Antalya'dan gelen Emine Çelik, İnceğiz'in kendisini çok etkilediğine işaret ederek, "Bu güzellik ve manzara başımı döndürdü. Çok beğendik. İlk fırsatta tekrar gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büşra Kuru ise doğa harikası bir kanyonu gezdiği için mutlu olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Suyla yeşilin birleştiği huzur veren bir atmosferi var. Yeşilin içerisinde huzur bulabileceğiniz bir alan. Geldiğim için çok şanslı hissediyorum. Rahatlamak istiyorsanız kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Burada manzaraya karşı kitap okuyup, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. O kadar doğal güzelliği var ki insanı kendinden alıp götürüyor." (AA)

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Denizli kale İnceğiz Kanyonu manzara Büyük Menderes Nehri akçay Arapapıştı Kanyonu

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