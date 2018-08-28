Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (TRT 1 Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü izle)

Ekranların en eğlenceli dizisi Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü ile dün akşam TRT 1 ekranına geldi. Son bölümden sonra Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir ve Asuman Dabak'ın paylaştığı Ege ve Karadeniz türküleri ile bezenmiş Ege'nin Hamsisi, son bölümü yine izleyenleri güldürmeyi başardı. Ege'nin Hamsisi 7. bölümde bayram nedeniyle Şevket ile Melahat arasında barış olacağını sananlar yine yanıldı. Dursun ise Deniz ile Zeynep'i yalnız bırakmıyor, sürekli peşlerinde dolaşıyor. Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanında bu sefer Fikret'in kaybolan kazı Nuri, büyük bir savaşı başlatacak gibi gözüküyor. Ege'nin Hamsisi 7. son bölüm tamamı haberimizde. İşte Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı...

EGE'NİN HAMSİSİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kasabada bayram telaşı başlamıştır. Bayramın gelişiyle Melahat ve Şevket arasında barışın olacağını düşünen kasabalılar bayram sabahı yeni bir savaşla karşı karşıya kalırlar.

Diğer yandan Deniz ve Zeynep'in arasında filizlenen aşk, işleri beklenmedik bir şekilde zorlaştırmaya başlar. Ailelerinden çekinip gizlice birbirlerini tanımaya çalışan Deniz ve Zeynep, bayram nedeniyle fazla görüşemezler.

Şevket, Melahat’ın iyi yönlerini fark etmeye başlar. Fikret, ördeği Nuri'yi bulmak için kasabayı birbirine katarken, Şevket Melahat'la barışmak için yeni bir yol düşünür. Fakat aralarında başlayan savaş düşündükleri kadar kolay çözümlenmeyecektir.

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM İZLE