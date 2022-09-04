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Ege'nin vazgeçilmez lezzeti: Nefis fava tarifi! Fava nasıl yapılır?

04.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etin, balığın yanına mutlaka bir meze aranıyor. Sofraların olmazsa olmazı mezeler yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Fava da en sevilen yancı mezeler arasında bulunuyor. Dışarıda sıklıkla yenilen favayı evde denemediyseniz ve ‘Fava nasıl yapılır?’ diye merak ediyorsanız aşağıda bulunan fava tarifini deneyebilirsiniz.

Ege'nin vazgeçilmez lezzeti: Nefis fava tarifi! Fava nasıl yapılır?

Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan fava kuru bakla ile yapılıyor. Et ve balığın yanına oldukça yakışan favayı evde kesinlikle denemek gerekiyor. Evde yapıldığında dışarıdan alınana göre çok daha lezzetli olan favayı bir kez yapınca hep yapmak isteyeceksiniz.

FAVA TARİFİ

Malzemeler

500 gr kuru bakla
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 soğan
1.5 demet dereotu
1 limonun suyu
5-6 dal maydanoz
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz

Yapılışı

  • İlk olarak kuru baklayı bol suyla ıslatın ve tencerede bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayıp süzün.
  • Kullanacağınız soğanı temizleyin ve ince ince kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın.
  • Soğanı tavaya ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine baklaları ilave edin. 3-4 su bardağı su ekleyip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin.
  • Dereotunu temizleyip kıydıktan sonra, tencereye ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Robotla püre haline getirin.
  • Limon suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Favayı kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

FAVA YAPIMINDA KULLANILACAK PÜF NOKTALAR

  • Favayı yaparken dikkat edilecek en önemli nokta sudur. İlk olarak az miktarda su ile pişirin. Su çekilmiş yine de baklalar yumuşamamışsa, yavaş yavaş su ekleyebilirsiniz.
  • Baklalar yumuşadığında tencere içinde bir miktar su bırakmaya dikkat edin. Bu sayede püre haline getirmeniz kolaylaşacaktır.
  • Favayı soğutmadan servis etmeniz gerekir. Baklalar soğudukça sertleşmeye ve koyulaşmaya başlayacaktır.
  • Favayı robottan geçirirken büyük parçalar kalmamasına özen gösterin. Böylece pürenin tadı daha lezzetli olacaktır.


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