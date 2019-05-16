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Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 16.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden olan Marmara ve Kuzey Ege adaları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu geçirecek. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yerel yönetim ve turizmciler bayram tatili öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak
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Ünlü filozof Heredot'un ''Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada'yı yaratmış.'' dediği turistik ada, antik dönemlerden bugüne pek çok uygarlığı topraklarında barındırması dolayısıyla hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi açısından önemli potansiyeli barındırıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi bulunan 5 tesisin 60 odada 126 yatakla hizmet verdiği Bozcaada, belediyeden işletme belgesi olan 53 tesis, 633 oda ve 1390 yatak ile de konuklarını ağırlıyor. Çeşitli büyüklükteki 139 pansiyon, 835 oda ve 1904 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor.

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Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada'da ise turizm belgeli 10 tesis, 186 oda ve 378 yatak kapasitesi bulunuyor.

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Yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının mekanı haline gelen adada belediye belgeli 14 tesis, 266 oda ile 633 yatak, özellikle taş evlerde oluşturulan 26 pansiyon, 189 oda ile 459 yatak kapasitesi yer alıyor.

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Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sezonu nisan başı itibarıyla başlattıklarını söyledi.

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla genel anlamda yoğun bir sezon beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Önceden böyle 9 gün gibi uzun tatiller daha geç açıklanırdı. Şimdi daha erken bir tarihte bunun açıklanmış olması bizim açımızdan da sevindirici. Ramazan Bayramı tatilinde adadaki turizm işletmelerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağımızı görüştüğümüz işletmeci arkadaşlar şimdiden bize iletti. Bu da Bozcaada turizmi için çok olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

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'HERKESİ GÖKÇEADA'NIN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEYE BEKLİYORUZ'

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise adanın son yıllarda ülke turizminde parlayan bir yıldız olduğunu anlattı.

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Organik tarımıyla, su sporlarıyla, su altı dalışlarıyla Gökçeada'nın Türkiye'de önemli bir merkez haline geldiğine işaret eden Çetin, şöyle konuştu:

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"Gerçekten dingin bir tatil yapmak isteyen, dinlenmek isteyen, buradaki sportif faaliyetlerden faydalanmak isteyen tatilcilerimiz Gökçeada'yı tercih ediyorlar. Yine bu bayram, Ramazan Bayramı tatilinde de adamıza çok yoğun bir ilgi var. Rezervasyonlarımız şimdiden maksimum derecede. Gökçeada bu 9 günlük bayram tatili süresinde çok keyifli bir tatilin adresi olacaktır. Buraya gelen konuklarımızın çok kaliteli bir tatil geçireceklerini umut ediyorum. Herkesi Gökçeada'nın güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz. Turizmcilerle yaptığımız görüşmelerde bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağımız bilgisini aldık. Bu çok sevindirici bir oran. Biz de yerel yönetim olarak bu konudaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve yapmaya devam ediyoruz."

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CUNDA ADASI DA YOĞUN OLACAK

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Başkanı Ümit Özgültekin de bayram döneminde hareketli bir 9 gün geçireceklerini söyledi.

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Bu sene yaz sezonunun beklentilerin üzerinde bir yoğunlukla başladığını dile getiren Özgültekin, "23 Nisan'ın 4 günlük tatili ile başlayan sezonumuzun bu şekilde yoğunlukla başlayacağını beklemiyorduk. 4 günlük tatilde Ayvalık’ta turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 85'lere ulaştı. Elimizdeki rezervasyonlara baktığımızda, bayramda Ayvalık bölgesinde de otel, motel ve konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz." dedi.

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Özgültekin, Cunda Adası başta olmak üzere Ayvalık'ta bayrama dönük rezervasyonların günler öncesinden başladığına dikkati çekerek, "Cunda Adası'ndaki konaklama tesisleri tamamen dolmak üzere. Ayvalık genelindeki tüm tesislerin Ramazan Bayramı'nda dolacağını düşünüyoruz. Sadece Ayvalık değil, Kuzey Ege'deki tüm tesisler bizimle paralel orantılı seyrediyor." diye konuştu.

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MARMARA ADALARI DA KALABALIK GEÇİRECEK

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise yönetimlerindeki 3 ada ve 14 mahalle olarak Ramazan Bayramı tatilinde konukları ağırlamaya hazırlandıklarını belirtti.

Avşa, Ekinlik ve Marmara adalarının özellikle İstanbullu tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer aldığını dile getiren Aksoy, "Avşa Ada'mızda 9 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonlar var. Ayrıca ikinci konut da yoğun. İlçemizin adalarında 45 otel, 250 pansiyon işletmesi bulunmaktadır ve son yıllarda artış gösteren bir turizm akımına hizmet vermekteyiz. Bayram tatilinde de adalarımız çok kalabalık olacak. Tesislerimiz tam dolulukla hizmet verecekler." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ege kıyıları Marmara adası

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