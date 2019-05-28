Mynet Trend

Eğer böyle öpüyorsa dikkat! Bir çok şeyin habercisi olabilir

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 28.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Tek bir öpücükten partneriniz hakkında öğrenebileceğiniz 8 şeyi sizler için bir araya getirdik. Bu bilgiler karşınızdaki insanı anlamanız da büyük ölçüde etkili olabilir. İşte o 8 tespit...

Eğer böyle öpüyorsa dikkat! Bir çok şeyin habercisi olabilir

Öpüşmek sadece bir sevgi göstergesi değildir. Aynı zamanda bu eylemden pek çok başka bilgiler de çıkarabilirsiniz.
Öpüşmek bir ilişkinin en özel anlarından biri, soyut olan sevginin somutlaştığı ender anlardandır. Ancak öpüşmek sadece bir sevgi göstergesi olmanın ötesine geçip size ilişkinizin geleceği hakkında da birtakım bilgiler verebilir. Partnerinizin size söylemediği bazı şeyleri tek bir öpücükle anlamanız mümkün. Nasıl mı? Detaylar haberimizde...

1. Partnerinizle kimyanız uyuşuyor mu?

photo-1450280624943-de28ff588a6d

Bunun partnerinizin çok iyi öpüşüyor olmasıyla bir ilgisi yok. Partneriniz dünyanın en kötü öpüşen insanı dahi olsa öpüşmeye bir kere başladınız mı hiç bitmesini istemiyorsanız size iyi bir haberimiz var. Öpüşme ile hissettiğiniz o güçlü bağ aslında ilişkinizin ne kadar sağlam olacağının, aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunun da bir işareti. Ancak eğer öpüşme bir hayal kırıklığıysa ve öpüşmenin ardından birbirinizle konuşmuyor, sarılmıyor veya yakınlaşmıyorsanız uygun bir çift olmayabilirsiniz. Çiftler arasındaki kimya zamanla oluşacak bir şey değildir, o ya vardır ya yok.

2. Cinsel hayatınız iyi mi olacak yoksa kötü mü?

photo-1520351316444-5af47be82c43

İlk öpüşmenin ilişkinin geleceği hakkında pek çok ipucu verdiğine inanılır, buna cinsel yaşam da dahil. İnsanlar ilk öpüşmede sahip oldukları tüm mahareti göstermek ister, bu size gelecekte nasıl bir cinsel hayatınız olacağının ipuçlarını verir. İlk öpüşmenin ardından kendinizi nasıl hissettiğiniz, partnerinize karşı duyduğunuz yakınlık, bir daha isteyip istemediğiniz gibi şeyler size bu sorunun cevabını verecek. Öpüşme sırasında sadece öpüşmenin kendisine değil, partnerinizin vücuduna, ellerine, gözlerine de odaklanmalısınız. Onların nasıl hareket ettiği, size nasıl dokunduğu, vücudunu size yaslayıp yaslamadığı, gözlerini kapatıp kapatmadığı, vb. şeyler cinsel yaşam hakkında derin ipuçları barındırır.

3. Partneriniz öz güvenli biri mi?

photo-1516658997412-7f4e934b580e

Partnerinizin ilk öpüşmeye yaklaşım biçimi onun kendine güvenli biri olup olmadığı hakkında bilgiler verir. İlk öpüşme öncesi gergin mi? Ellerini nereye koyacağını şaşırıyor mu? Sizi öpüşme konusunda zorluyor mu? Kendine güveni tam olan biri ne yaptığını bilir ve bundan pişman olmaz. Eğer öpüşürken kendinizi rahat, güvende ve emin hissediyorsanız doğru kişiyle öpüşüyor olmanız yüksek ihtimal. Bir başka önemli nokta ise partnerinizin öpüşme öncesinde ve sonrasında size nasıl yaklaştığıdır. Bu anda duygularını gizlemeyen biri gelecekte de aynı şekilde davranacaktır.

4. Partnerinizi kendine bakan biri mi?

photo-1494859632785-32abaf5241f4

İlk öpüşmede çoğu kişi hijyen konusunu aklına dahi getirmez. Oysaki bu konu partnerinizin kendine bakıp bakmadığı konusunda kıymetli bilgiler verir. Ağzı kokuyor mu? Parfüm kullanıyor mu? Sizinle buluşmaya gelmeden önce duş almış mı? Eğer bu konularda sıkıntı yoksa partnerinizin bakımlı biri olduğunu düşünmenizin önünde hiçbir engel yok. Aksi durumda, bunun bir defalık bir şey olduğu konusunda kendinizi kandırma yoluna gitmeyin. “Ama öpüşeceğimizi bilmiyorduk” gibi bir savunma kendinizi kandırmak olur, zira kişisel bakım öpüşmeye hazırlık için değil kişinin kendisi içindir.

5. Partneriniz iyi bir dinleyici mi?

photo-1493732839258-ca76fb5d09ad

Konuşmanın yeri olmayan bir eylemden böyle bir şeyi nasıl öğrenebiliriz? Diyorsanız bunun cevabı vücut dilidir. Bunu anlamak için öpüşmeyi kimin yönlendirdiğine bakmanız gerekiyor. Hoşlanmadığınızı belli ettiğiniz bir şeyi yapmaması, sizin hareketlerine ayak uydurması, sizi zorlamaması, vb. şeyler onun iyi bir dinleyici olup olmadığını gösteren işaretlerdir. İnsan farkında olmasa da bir öpüşme sırasında çok sayıda küçük işaretler gönderir. Partneriniz bunları alıp, bu işaretlere göre davranıyorsa bundan, size ve sizin düşüncelerinize değer verdiği sonucunu çıkarmak mümkün.

6. İlişkiniz ne kadar ciddi?

photo-1484678002699-0e7dc5fa52c2

Elbette biri sizi öpüyorsa bu sizden etkilendiğinin tartışmasız bir kanıtıdır. Ancak size karşı çok ciddi duygular beslediği sonucuna varamayız. Partnerinizin sizi çekici bulması, sizden etkilenmesi sizinle ciddi bir şeyler düşündüğünün kanıtı olamaz maalesef. Ama öpüşmenin size hissettirdiklerine bakarak bir çıkarım yapmanız mümkün. Öpüşürken sadece dudaklarını mı kullanıyor? Acelesi varmış gibi mi öpüşüyor? Bir an önce bitmesini mi istiyor? Bunlara cevabınız evet ise bir kere daha düşünmekte fayda var. Elbette öpüşmenin size kendinizi nasıl hissettirdiği de önemli. Mesela hiç bitmesin mi dediniz, yoksa bitse de gitsek mi?

7. Partneriniz bazı şeyleri aceleye mi getirmeye çalışıyor?

photo-1475204257634-df83964505c0

İlk öpüşme sırasında hemen aşağılara inmek isteyen, dilini çok fazla kullanan, tişörtünüzü çıkarmaya çalışan bir partneriniz varsa sizinle yatağa girmek için saatleri sayıyor diyebiliriz. Belki ilk öpüşmede izin vermediniz ama bunu arkasının gelmeyeceğini düşünmeyiz. Zorlayıcı, baskı kuran biriyle karşı karşıyasınız ve istekleri her geçen gün dozunu arttıracak. Eğer partneriniz sizin verdiğiniz işaretlere, tepkilere aldırmıyor kendi bildiğini okumaya çalışıyorsa bunun iyi bir başlangıç olmadığını söyleyelim.

8. Partneriniz sizi takdir ediyor mu?

photo-1472608127515-7a7e160c6ab9

İlk öpüşmenin ardından partnerinizin size nasıl davrandığı size karşı olan davranışları hakkında bir fikir verebilir. Sadece hareketlerini izleyin. Öpüşmeniz onu mutlu etti mi? Öpüşmenin ardından gülümsüyor mu? Gözleri parlıyor ve devamı olsun diye gözlerinizin içine bakıyor mu? Eğer cevaplarınız olumluysa partneriniz sizinle birlikte olmaktan büyük heyecan duyuyor diyebiliriz. Size saygı duyan, sizinle geçirdiği zamanın kıymetini bilen bir partneriniz var.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
İşinden ayrılıp yaptığı şey inanılmaz! 'İnsanların algısını...'İşinden ayrılıp yaptığı şey inanılmaz! 'İnsanların algısını...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın-erkek ilişki ilişki aşk öpüşme öpüşmek ilişkiler kadın yakınlaşma

En Çok Okunan Trend Haberler

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

Aile içi tartışmada kan döküldü! Babasına sinirlenince...

Aile içi tartışmada kan döküldü! Babasına sinirlenince...

Kabus geri mi dönüyor? Sivas'ta bir kişi hayatını kaybetti

Kabus geri mi dönüyor? Sivas'ta bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğer bu ağacı görürseniz ardınıza bakmadan kaçın! Tam bir cinayet silahı

Masum durduğuna bakmayın! Bu ağaç tam bir cinayet silahı

İşinden ayrılıp her şeyini sattı! Nedeni ise inanılmaz

İşinden ayrılıp yaptığı şey inanılmaz! 'İnsanların algısını...'

Yıldırım çarpmasına maruz kalmış insanlar!

Yıldırım çarpınca vücudu bu hale geldi!

2019'un (şimdilik) en iyi şarkıları

İşte 2019'un en iyi şarkıları

Bu benzerlikler sizi kahkahalara boğacak!

Bu benzerlikler sizi kahkahalara boğacak!

Seyyar tuvalette yaşıyor diye herkes dalga geçti ama siz bir de içini görün!

Seyyar tuvalette yaşıyor diye herkes dalga geçti ama siz bir de içini görün!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.