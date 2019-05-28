Eğer böyle öpüyorsa dikkat! Bir çok şeyin habercisi olabilir

Öpüşmek sadece bir sevgi göstergesi değildir. Aynı zamanda bu eylemden pek çok başka bilgiler de çıkarabilirsiniz.

Öpüşmek bir ilişkinin en özel anlarından biri, soyut olan sevginin somutlaştığı ender anlardandır. Ancak öpüşmek sadece bir sevgi göstergesi olmanın ötesine geçip size ilişkinizin geleceği hakkında da birtakım bilgiler verebilir. Partnerinizin size söylemediği bazı şeyleri tek bir öpücükle anlamanız mümkün. Nasıl mı? Detaylar haberimizde... 1. Partnerinizle kimyanız uyuşuyor mu? Bunun partnerinizin çok iyi öpüşüyor olmasıyla bir ilgisi yok. Partneriniz dünyanın en kötü öpüşen insanı dahi olsa öpüşmeye bir kere başladınız mı hiç bitmesini istemiyorsanız size iyi bir haberimiz var. Öpüşme ile hissettiğiniz o güçlü bağ aslında ilişkinizin ne kadar sağlam olacağının, aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunun da bir işareti. Ancak eğer öpüşme bir hayal kırıklığıysa ve öpüşmenin ardından birbirinizle konuşmuyor, sarılmıyor veya yakınlaşmıyorsanız uygun bir çift olmayabilirsiniz. Çiftler arasındaki kimya zamanla oluşacak bir şey değildir, o ya vardır ya yok.

2. Cinsel hayatınız iyi mi olacak yoksa kötü mü? İlk öpüşmenin ilişkinin geleceği hakkında pek çok ipucu verdiğine inanılır, buna cinsel yaşam da dahil. İnsanlar ilk öpüşmede sahip oldukları tüm mahareti göstermek ister, bu size gelecekte nasıl bir cinsel hayatınız olacağının ipuçlarını verir. İlk öpüşmenin ardından kendinizi nasıl hissettiğiniz, partnerinize karşı duyduğunuz yakınlık, bir daha isteyip istemediğiniz gibi şeyler size bu sorunun cevabını verecek. Öpüşme sırasında sadece öpüşmenin kendisine değil, partnerinizin vücuduna, ellerine, gözlerine de odaklanmalısınız. Onların nasıl hareket ettiği, size nasıl dokunduğu, vücudunu size yaslayıp yaslamadığı, gözlerini kapatıp kapatmadığı, vb. şeyler cinsel yaşam hakkında derin ipuçları barındırır. 3. Partneriniz öz güvenli biri mi? Partnerinizin ilk öpüşmeye yaklaşım biçimi onun kendine güvenli biri olup olmadığı hakkında bilgiler verir. İlk öpüşme öncesi gergin mi? Ellerini nereye koyacağını şaşırıyor mu? Sizi öpüşme konusunda zorluyor mu? Kendine güveni tam olan biri ne yaptığını bilir ve bundan pişman olmaz. Eğer öpüşürken kendinizi rahat, güvende ve emin hissediyorsanız doğru kişiyle öpüşüyor olmanız yüksek ihtimal. Bir başka önemli nokta ise partnerinizin öpüşme öncesinde ve sonrasında size nasıl yaklaştığıdır. Bu anda duygularını gizlemeyen biri gelecekte de aynı şekilde davranacaktır.

4. Partnerinizi kendine bakan biri mi? İlk öpüşmede çoğu kişi hijyen konusunu aklına dahi getirmez. Oysaki bu konu partnerinizin kendine bakıp bakmadığı konusunda kıymetli bilgiler verir. Ağzı kokuyor mu? Parfüm kullanıyor mu? Sizinle buluşmaya gelmeden önce duş almış mı? Eğer bu konularda sıkıntı yoksa partnerinizin bakımlı biri olduğunu düşünmenizin önünde hiçbir engel yok. Aksi durumda, bunun bir defalık bir şey olduğu konusunda kendinizi kandırma yoluna gitmeyin. “Ama öpüşeceğimizi bilmiyorduk” gibi bir savunma kendinizi kandırmak olur, zira kişisel bakım öpüşmeye hazırlık için değil kişinin kendisi içindir. 5. Partneriniz iyi bir dinleyici mi? Konuşmanın yeri olmayan bir eylemden böyle bir şeyi nasıl öğrenebiliriz? Diyorsanız bunun cevabı vücut dilidir. Bunu anlamak için öpüşmeyi kimin yönlendirdiğine bakmanız gerekiyor. Hoşlanmadığınızı belli ettiğiniz bir şeyi yapmaması, sizin hareketlerine ayak uydurması, sizi zorlamaması, vb. şeyler onun iyi bir dinleyici olup olmadığını gösteren işaretlerdir. İnsan farkında olmasa da bir öpüşme sırasında çok sayıda küçük işaretler gönderir. Partneriniz bunları alıp, bu işaretlere göre davranıyorsa bundan, size ve sizin düşüncelerinize değer verdiği sonucunu çıkarmak mümkün.

6. İlişkiniz ne kadar ciddi? Elbette biri sizi öpüyorsa bu sizden etkilendiğinin tartışmasız bir kanıtıdır. Ancak size karşı çok ciddi duygular beslediği sonucuna varamayız. Partnerinizin sizi çekici bulması, sizden etkilenmesi sizinle ciddi bir şeyler düşündüğünün kanıtı olamaz maalesef. Ama öpüşmenin size hissettirdiklerine bakarak bir çıkarım yapmanız mümkün. Öpüşürken sadece dudaklarını mı kullanıyor? Acelesi varmış gibi mi öpüşüyor? Bir an önce bitmesini mi istiyor? Bunlara cevabınız evet ise bir kere daha düşünmekte fayda var. Elbette öpüşmenin size kendinizi nasıl hissettirdiği de önemli. Mesela hiç bitmesin mi dediniz, yoksa bitse de gitsek mi? 7. Partneriniz bazı şeyleri aceleye mi getirmeye çalışıyor? İlk öpüşme sırasında hemen aşağılara inmek isteyen, dilini çok fazla kullanan, tişörtünüzü çıkarmaya çalışan bir partneriniz varsa sizinle yatağa girmek için saatleri sayıyor diyebiliriz. Belki ilk öpüşmede izin vermediniz ama bunu arkasının gelmeyeceğini düşünmeyiz. Zorlayıcı, baskı kuran biriyle karşı karşıyasınız ve istekleri her geçen gün dozunu arttıracak. Eğer partneriniz sizin verdiğiniz işaretlere, tepkilere aldırmıyor kendi bildiğini okumaya çalışıyorsa bunun iyi bir başlangıç olmadığını söyleyelim.