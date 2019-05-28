Eğer bu ağacı görürseniz ardınıza bakmadan kaçın! Tam bir cinayet silahı

Hayatımızı sürdürmemiz için bize oksijen kaynağı olan ağaçlar, aynı zamanda kağıt yapımından ara gereç yapımına her alanda insanların ihtiyacı olduğu canlılardır. Fakat hayatımızı devam ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz ağaçların bazı türlerinin ölümcül olabileceğini biliyor muydunuz? Hazırsanız yanına yaklaştığınız da bile size zarar verebilen en tehlike 6 ağaç türünü sizler için derledik. İşte tehlike saçan o ağaçlar... 1. Manchineel Ağacı: Elma ağacını andıran bu ağacın meyvesi de tıpkı bir elma gibi masum görünmektedir. Meyvesi elmayı andıran bu ağaç o kadar zehirlidir ki sadece bu meyveden yemek değil, bu ağacın altından geçmek bile size çok büyük zararlar verebilir. Isırıldığı zaman kolayca öldürülebilen bu ağacın meyvesi, yağmur yağdığında üzerindeki zehirleri yağmurla beraber akıtmaya başlar. Bunun için yağmurlu havalarda bu ağacın altından geçerseniz, ölümcül yanıklara maruz kalabilirsiniz. İspanyolca'da ölümcül küçük elma olarak adlandırılan bu ağaçlar genellikle Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadırlar. Bu ağacı en tehlikeli yapan şey ise bilim adamları tarafından hala tam olarak çözülemeyen toksik kimyasallarıdır. Toksik içinde bulunan phorbol maddesi vücuda temas ettiği anda hızlıca ciltte yanıklar oluşturmaktadır. Yenildiği zaman ise ağızda yanma yaşatan ve boğazda şişlik yaratarak insanları öldürebilen bu ağaç aynı zamanda geçici körlüğe de neden olmaktadır.

2. İntihar Ağacı: İsminden de anlaşılacağı üzere intihar ağaçları çok ölümcül olabilecek ağaçlardan sadece bir tanesidir. Dış görünüşü oldukça masumane olan bu ağacın çiçeklerinin içinde bulunan zehirli kimyasallar ile bir insanı saniyeler içinde öldürme kapasitesindedir. Hatta bazı filmlerde bu çiçeğin bir cinayet silahı olarak kullanıldığı da görülmüştür. Özellikle Hindistan bölgesinde mülklerini korumak isteyen zengin insanlar evlerinin çevresine tıpkı bir çit gibi bu ağacı dikmektedirler. Toksik olmasına rağmen kokusunun ve tadının hiç bir ayırt edici özellik göstermemesi bu ağacı diğerlerinden daha tehlikeli bir pozisyona sokmaktadır. 3. Kum Havuzu Ağacı: Bir ağacın meyvesinden zehirlenmek bir ağaçtan görebileceğiniz en büyük zarar olabilir. Fakat kum havuzu adı verilen bu ağaç size zehirlemenin de ötesinde bir zarar vermekte. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu ağaç tıpkı bir el bombası gibi patlamasıyla tüm insanlara korku vermekte. Aynı zamanda dinamit ağacı olarak da bilinen 200 metrelik bu ağaç, üzerinde bulunan meyvelerini 25 km hızla fırlatmaktadır. Kabağa benzeyen bu meyveler ağaçlardan fırlaması sonucu çevredeki insanlara ve hayvanlara ciddi zararlar vermektedir. Bu el bombası meyvelerini daha tehlikeli yapan şey ise 25 km hızla fırlarken etrafa saçtığı kimyasal maddelerdir.

4. Bumya Çamı: Yılbaşlarında birer süs olarak kullanılan masum çam ağaçlarının öldürücü etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Bumya çamı olarak bilinen bu çam ağacı, üzerinde bulunan devasa kozalaklar ile öldürme potansiyeli yüksek bir ağaç olarak literatürde yerini almıştır. Diğer ağaçlardan daha yükseğe kadar uzanan bu ağacın üzerinde bulunan kozalakların insanların üzerine düşmesi ile yılda birçok insan hastaneye kaldırılmaktadır. Bu ağaçların kozalaklarının yere düşmesi ise tahmin edebileceğiniz gibi rüzgar değildir. Bu ağaç üremek için kozalaklarını dışarıya doğru fırlatmaktadır. 5. Kargabüken Ağacı: Dünya'daki en ürpertici ağaçlardan bir tanesi olan Kargabüken ağacı eski zamanlardan itibaren ölüm iksiri olarak kullanılmaktadır. Güney Amerika kıtasında çok sık görülen bu katil ağacın ilk etkisi ise bu ağaca çıkan böceklerin ve kuşların bilinmeyen bir nedenle ölmesi sonucu keşfedilmiş. Bu özelliği keşfedilen ağaç, böcek ilaçlama sektörünün gelişmediği yıllarda böcek ilaçlama için kullanılmıştır. Ancak böcek ilaçlamasında kullanılan bu ağaç, dikkatsizce kullanıldığı zamanlar da böceklerle birlikte insanları da zehirlemiştir. Tohumlarının yutulması halinde acılı bir ölüme neden olan bu ağacın ilk zehirlenme belirtileri ise göz ağrısı, baş dönmesi ve kas kramplarıdır.