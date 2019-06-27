Eğer bunları yapıyorsa size aşık demektir!

Çoğu erkek duygularını kelimelerle ifade etmede “yetenekli” değildir. Bunun yerine, rastgele davranış ve eylemlerle nasıl hissettiğini gösterirler. Erkeklerin büyük çoğunluğunun sevdiklerini korumak için güçlü oldukları düşünülüyordu. Bu nedenle, hassas yanlarını göstermekte zorlanıyorlar. Ancak, özellikle sevdikleri kadını bulmuşlarsa bu hiç de imkansız değildir.

Aşık erkeklerin yaptığı 5 şey...

1. O seni seven erkek gerçekte kim olduğunu bilir ve sana saygı duyar

Günümüzde, yüzeysel ilişkilere yol açan yüzeysel güzellik ile çevreleniyoruz. Ancak, gerçekten aşık olan bir erkek, kadınını sadece dış güzelliği nedeniyle sevmez. Erdemlerinin yanı sıra, kusurlarını da sever. Seçimlerine ve kararlarına daima saygı duyar.

2. En büyük amigo kızınız

Kadınını gerçekten seven bir erkek, sevdiği kişinin ondan daha başarılı veya daha başarısız olması durumunda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Başarılarından dolayı onu tebrik edecek ve savaşı sırasında onu teşvik edecektir. Ayrıca başkalarına onunla ne kadar gurur duyduğunu da söyleyecektir.

3. Seni korur

Aşık bir erkek asla kimsenin sana zarar vermesine izin vermez. Tehlikenin fiziksel veya duygusal olup olmadığına bakılmaksızın her zaman sizinle tehlike arasında durur. Bölgenizdeyken ve sizin için çalışmaya hazır olduğunuzda daima uyanıktır.