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Eğer bunları yapıyorsa size aşık demektir!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Erkeklerin sadece gerçekten aşık oldukları zaman yaptıkları en önemli şeyleri sizler için derledik. İşte o davranışlar...

Eğer bunları yapıyorsa size aşık demektir!

Çoğu erkek duygularını kelimelerle ifade etmede “yetenekli” değildir. Bunun yerine, rastgele davranış ve eylemlerle nasıl hissettiğini gösterirler. Erkeklerin büyük çoğunluğunun sevdiklerini korumak için güçlü oldukları düşünülüyordu. Bu nedenle, hassas yanlarını göstermekte zorlanıyorlar. Ancak, özellikle sevdikleri kadını bulmuşlarsa bu hiç de imkansız değildir.

Aşık erkeklerin yaptığı 5 şey...

1. O seni seven erkek gerçekte kim olduğunu bilir ve sana saygı duyar

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Günümüzde, yüzeysel ilişkilere yol açan yüzeysel güzellik ile çevreleniyoruz. Ancak, gerçekten aşık olan bir erkek, kadınını sadece dış güzelliği nedeniyle sevmez. Erdemlerinin yanı sıra, kusurlarını da sever. Seçimlerine ve kararlarına daima saygı duyar.

2. En büyük amigo kızınız

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Kadınını gerçekten seven bir erkek, sevdiği kişinin ondan daha başarılı veya daha başarısız olması durumunda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Başarılarından dolayı onu tebrik edecek ve savaşı sırasında onu teşvik edecektir. Ayrıca başkalarına onunla ne kadar gurur duyduğunu da söyleyecektir.

3. Seni korur

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Aşık bir erkek asla kimsenin sana zarar vermesine izin vermez. Tehlikenin fiziksel veya duygusal olup olmadığına bakılmaksızın her zaman sizinle tehlike arasında durur. Bölgenizdeyken ve sizin için çalışmaya hazır olduğunuzda daima uyanıktır.

4. Fedakarlık yapar

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Zor zamanlarınız da sorumluluğu ele alıp harekete geçer ve gerektiğinde fedakarlık yapmaya da hazırdır. İhtiyaçlarınızı ve güvenliğinizi ön planda tutar ve durumu iyileştirmek için elinden geleni yapar.

5. Fikrinize değer verir

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Aşık bir adam eşinin fikrine önem verir ve fikrini takdir eder. Politikada, dinde ya da işletmede olsun, başkalarının görüşlerini sizinkinden daha fazla takdir etmeyecektir. Her zaman belirli bir şey veya durum hakkında ne düşündüğünüzü sorar, böylece her ikinize de en uygun çözümü bulabilirsiniz.

Tabi ki bunların hepsi kadınlar için de geçerlidir. Eğer bu haraketlerin hepsini bir kadın da gösteriyorsa o kadın size aşıktır. Sevgi, saygı ve değer karşılıklı hayat ise müşterektir.

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