Eğer geceleri siz de uyuyamıyorsanız bu yöntemler işinize yarayabilir!

Ülkemizde her 100 kişiden en az 15’i bu durumdan muzdaripken söz konusu araştırmaların ciddiye alındığı Amerika’daki durum yüzde 20’ye karşılık geliyor. Sayısal açıdan değerlendirildiğinde ülkemizdeki uyku sorunu yaşayan birey sayısı kaba taslak haliyle 12 milyon, ABD’deki sayı ise yaklaşık 60 milyon. Böyle bakınca uyku bozukluğu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Geceleri rahatça uykuya dalabilmeniz için bazı önerileri sizler için derledik. İşte o öneriler... 1. Solunuza yatmanız midenizi rahatlatacak Rahat ettiğimiz uyku pozisyonları farklılık ya da çeşitlilik gösterebilir ancak konunun uzmanlarına göre en doğru pozisyon iç organların yerleşimlerinden dolayı solunuza döndüğünüz pozisyon. Çünkü bu şekilde özellikle midenin aldığı pozisyon sayesinde mide ekşimesi sorunu yaşama ihtimali azalıyor. 2. Muz suyunu deneyin Uykuyu düzenleyen melatonin hormonu açısından elverişli bir meyve olan muz ve özellikle meyvenin kabuğu aynı zamanda magnezyum açısından zengin. Bu da demek oluyor ki, sizi rahatlatacak ve uykuya hazırlayacak elverişli şartlar hazır. Peki nasıl hazırlayacaksınız? Oldukça basit bir tarifle…

Muzu dilimlere ayırın ve kaynar suya koyun. Bu şekilde yaklaşık 10 dakikalık bir kaynatma öneriliyor. Hazırladığınız muzlu suyunuza az bir miktar (yaklaşık yarım çay kaşığı) tarçın ekleyin. Kafaya dikmek önerilen bir yöntem olmadığından aheste aheste yudumlayın. 3. Uykusuzluk çekiyorsanız uykuya direnin Çelişkili gözüken bu başlık işe yarayan bir yöntem olarak öneriliyor. Uykunuza direnin, “kaçan kovalanır” ilkesi gereği uykunuz peşinizden gelecektir. En azından araştırmalar böyle söylüyor. 4. 90 kuşağının en sulu oyuncaklarından köpüklü baloncuk uykuya karşı silahınız olabilir Nasıl mı? Johns Hopkins Medicine şirketindeki çalışmalarıyla tanınan Nöroloji profesörü Rachel Marie E. Salas, köpüklü baloncuklarla oynayarak vücudunuzu ve zihninizi sakinleştirebileceğinizi söylüyor. Ona göre bu yöntem derin bir nefes egzersizi niteliği taşıyor. 5. Zamanı düşünmeyin ve odanızdaki saatlerinizden kurtulun Saatin ne kadar geç olduğunu sorgulamak ve böylece ne kadar az uyumak zorunda olduğunuzu düşünmek sizi uykusuz bırakıyor. Bunun bir stres kaynağı olduğunu söyleyen bilim dünyası geceleri zamanı gösteren aksesuarlarla aranıza mesafe koymanız gerektiğini belirtiyor. Saat sizi strese sokabilecek bir düşmandır.

6. 20 dakika kuralı Eğer yaklaşık 20 dakikadan fazla yatakta uykuyu aradığınızı düşünüyorsanız yatağınızı terk edin. Bir önceki maddede saatlerinizden kurtulduğunuz için zaman algısını yitirdiğiniz algısına kapılmayın. Tahmini bir süre bu. Yataktan kurtulduysanız bir bulmaca çözebilir ya da kitap okuyabilirsiniz. Hatta beğendiğiniz bir tabloyu tekrar tekrar inceleyebilirsiniz. Uyku sizi beklenmedik bir anda kendisine davet edecektir. Hertfordshire Üniversitesinden Richard Wiseman’ın tavsiyesi. Koskoca doktor yalan mı söyleyecek? 7. Güzel kokulu mumlar uykunuzla aranızı düzeltecek Koku, edebiyattan psikoloji alanına dek geniş bir yelpazede birçok konu başlığına ilham oluyor. Onun gücünü yadsımayan bilim dünyası, zihninizi rahatlatabilecek lavanta ve papatya kokusu yayan mumlar öneriyor. Ancak, uykuya dalmadan önce mumu üflemeyi unutmayın. 8. Yüzüstü yatmaktan vazgeçemiyorsanız yumuşak bir yastık tercih edin Sert olan yastıklar boynunuza zarar verebilir ve bu bölgedeki ağrı uzun sürebileceği gibi günlük hayatınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Halbuki yumuşak bir yastık başınızın açısını da rahatlatacağı için uykunuz sağlıklı bir düzeye yükselecektir.