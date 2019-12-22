Eğer hepsi tümden yok olursa felaketler bizi bekliyor!

Korksak ya da iğrensek de böcekler dünyamız için fazlasıyla önemli canlı varlıklardır. Dünyadaki tüm böcekler bir anda yok olursa, tüm doğal denge bozulur. Şimdi bunu bazı böcek türleri üzerinden açıklayalım. Yeni araştırmalara göre dünyadaki böcek miktarı hızla azalıyor Yakın bir tarihte tüm böcek türleri yüzde 40 oranında azalma yaşayabilir. Bu durum şu an için endişe edici gibi durmasa da, birazdan anlatacağımız sonuçlar doğrultusunda, böceklerin azalmasını siz de istemeyeceksiniz. HAMAM BÖCEKLERİ Belki de en çok iğrenilen canlıların başındadır hamam böcekleri. Evimizde istemediğimiz zamanlarda birden bire gördüğümüz ve öldüremedikten sonra "acaba nerededir?" diye düşünüp bizi huzursuz eden hamam böcekleri, ekosistemde çok önemli bir yere sahip. Hamam böcekleri itici görünmelerinin yanı sıra bakteri iletici yapıya da sahipler. Bu nedenle de alerjiye neden olurlar ve geçtikleri yerlere dışkılarını bırakır. Ama dünyada var olan 3500 hamam böceği türünün sadece 20 tanesi insanları rahatsız eden türlerdir.

Hamam böcekleri; kuşlar, memeliler ve sürüngenler için önemli besin kaynaklarının başında gelir. Ayrıştırıcı madde tüketirler ve dışkıları bitkilerin büyümesi için en gerekli elementlerden biri olan azotla doludur. Bir başka deyişle hamam böceklerinin yok olması durumunda hem hayvanların hem de bitkilerin besin kaynağı yok olacak. Bu da dünya genelinde büyük bir döngünün değişmesine ve hatta tamamen yitirilmesine neden olacak. ARILAR Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Earthwatch, gezegendeki en önemli canlıların arılar olduğunu açıklamıştı. Arılar bal üretmenin yanı sıra, bitkilerin en önemli dölleyicisi olarak da bilinir. Çiçeklerden topladıkları polenler sayesinde bitkileri dölleyerek çoğalmalarını bir diğer değişle üreme döngüsünü sağlıyorlar. Arıların bir bitkiden diğer bitkiye yaptığı polen takviyesinin olmaması sonucunda dünya genelindeki tarım ürünlerinin yüzde 30 oranında azalması anlamına gelir. Çiçeklerin ise yüzde 90'ı yok olur. Yani aslında arılar tüm bitki ve hayvanlar için çok kritik bir noktada bulunuyor.

Arıların nüfusu son 10 yılda yüzde 30 azaldı ve bazı ülkelerde yok olmanın eşiğine geldi. Bu nedenle insanlık arılara karşı daha dikkatli olmak zorunda. KARINCALAR Dünyanın neredeyse her yerinde yaşamlarını sürdürebilen karınca türlerinin yok olması gerçekten zor. Dünya genelinde 1.000 ile 10.000 milyar arasında nüfusu olduğu düşünülen karıncalar, hastalıkların yok edilmesinden, toprağın havalanmasına kadar bir çok alanda karşımıza çıkıyor. Farklı özelliklere sahip 14.000'den fazla karınca türü olduğu biliniyor ve bu türlerden bazıları bitkilerden düşen tohumları toplayarak toprağa dağıtıyor. Bazıları da tozlaşmada büyük rol üstleniyor. SİNEKLER Hamam böcekleri gibi dünyadaki neredeyse her insan sineklerden de nefret eder. Hele yazın ortaya çıkan karasinekler ve sivri sinekler peşimizi asla bırakmayarak bizlere sinir krizi geçirtebilirler. Eğer sinekler yok olursa, hayvan leşlerinin yok edilmesi süreci sadece bakterilere kalır ki bu da çok uzun bir süre anlamına gelir. Bunun haricinde dışkının geri dönüşümü için de fazlasıyla önemli yere sahiptirler.