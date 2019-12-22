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Eğer hepsi tümden yok olursa felaketler bizi bekliyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | Son Güncelleme

Çoğu insan için böcekler itici, hatta korkutucu canlılardır. Çoğu kişi onları sevmez hatta bazı kişilerin ciddi böcek fobileri vardır. Peki, dünya genelindeki tüm böcekler bir anda yok olursa, ne olur? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız eğer içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz. işte böceklerin yok olması sonucunda dünyanın başına gelecek olası sıkıntılar..

Eğer hepsi tümden yok olursa felaketler bizi bekliyor!

Korksak ya da iğrensek de böcekler dünyamız için fazlasıyla önemli canlı varlıklardır. Dünyadaki tüm böcekler bir anda yok olursa, tüm doğal denge bozulur. Şimdi bunu bazı böcek türleri üzerinden açıklayalım.

Yeni araştırmalara göre dünyadaki böcek miktarı hızla azalıyor Yakın bir tarihte tüm böcek türleri yüzde 40 oranında azalma yaşayabilir. Bu durum şu an için endişe edici gibi durmasa da, birazdan anlatacağımız sonuçlar doğrultusunda, böceklerin azalmasını siz de istemeyeceksiniz.

HAMAM BÖCEKLERİ

Belki de en çok iğrenilen canlıların başındadır hamam böcekleri. Evimizde istemediğimiz zamanlarda birden bire gördüğümüz ve öldüremedikten sonra "acaba nerededir?" diye düşünüp bizi huzursuz eden hamam böcekleri, ekosistemde çok önemli bir yere sahip.

Hamam böcekleri itici görünmelerinin yanı sıra bakteri iletici yapıya da sahipler. Bu nedenle de alerjiye neden olurlar ve geçtikleri yerlere dışkılarını bırakır. Ama dünyada var olan 3500 hamam böceği türünün sadece 20 tanesi insanları rahatsız eden türlerdir.

hamamböceği

Hamam böcekleri; kuşlar, memeliler ve sürüngenler için önemli besin kaynaklarının başında gelir. Ayrıştırıcı madde tüketirler ve dışkıları bitkilerin büyümesi için en gerekli elementlerden biri olan azotla doludur. Bir başka deyişle hamam böceklerinin yok olması durumunda hem hayvanların hem de bitkilerin besin kaynağı yok olacak. Bu da dünya genelinde büyük bir döngünün değişmesine ve hatta tamamen yitirilmesine neden olacak.

ARILAR

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Earthwatch, gezegendeki en önemli canlıların arılar olduğunu açıklamıştı. Arılar bal üretmenin yanı sıra, bitkilerin en önemli dölleyicisi olarak da bilinir. Çiçeklerden topladıkları polenler sayesinde bitkileri dölleyerek çoğalmalarını bir diğer değişle üreme döngüsünü sağlıyorlar.

arı

Arıların bir bitkiden diğer bitkiye yaptığı polen takviyesinin olmaması sonucunda dünya genelindeki tarım ürünlerinin yüzde 30 oranında azalması anlamına gelir. Çiçeklerin ise yüzde 90'ı yok olur. Yani aslında arılar tüm bitki ve hayvanlar için çok kritik bir noktada bulunuyor.

Arıların nüfusu son 10 yılda yüzde 30 azaldı ve bazı ülkelerde yok olmanın eşiğine geldi. Bu nedenle insanlık arılara karşı daha dikkatli olmak zorunda.

KARINCALAR

Dünyanın neredeyse her yerinde yaşamlarını sürdürebilen karınca türlerinin yok olması gerçekten zor. Dünya genelinde 1.000 ile 10.000 milyar arasında nüfusu olduğu düşünülen karıncalar, hastalıkların yok edilmesinden, toprağın havalanmasına kadar bir çok alanda karşımıza çıkıyor.

karınca

Farklı özelliklere sahip 14.000'den fazla karınca türü olduğu biliniyor ve bu türlerden bazıları bitkilerden düşen tohumları toplayarak toprağa dağıtıyor. Bazıları da tozlaşmada büyük rol üstleniyor.

SİNEKLER

Hamam böcekleri gibi dünyadaki neredeyse her insan sineklerden de nefret eder. Hele yazın ortaya çıkan karasinekler ve sivri sinekler peşimizi asla bırakmayarak bizlere sinir krizi geçirtebilirler.

Eğer sinekler yok olursa, hayvan leşlerinin yok edilmesi süreci sadece bakterilere kalır ki bu da çok uzun bir süre anlamına gelir. Bunun haricinde dışkının geri dönüşümü için de fazlasıyla önemli yere sahiptirler.

sinekler

Ceratopogonidae ismi verilen sinek türü, kakao meyvesini döller ve bu sayede çikolatanın ham maddesini ortaya çıkarır. Yani sinekler olmasa çikolata hiç hayatımızda olmazdı.

KINKANATLILAR

Yaklaşık 375.000 farklı türü bulunan kınkanatlılar, dünyadaki en farklı türe sahip olan böcek cinsidir. Bunların içinden bir çoğunun zararlı olduğu düşünülür. Büyük mahsul kayıplarına da neden olabilirler.

kınkanatlılar

Her şeye rağmen, yararlı etkileri de bulunan bir böcek türü olduğunu kabul etmeliyiz. Mesela uğur böcekleri, yaprak bitleri ile beslenirler, bitkinin üzerindeki zararlı canlıları yerler ve bitkiyi bu haşeratlardan kurtarırlar.

Coprophage türü ise en önemli gübre dönüştürücülerdendir. Dünyadan yok olduğu takdirde ortaya çıkan koku muhtemelen dayanılmaz olurdu.

ÖRÜMCEKLER

Örümcekler genel anlamda böcek olarak kabul edilmezler. Yaşamın var olduğu noktalarda yaşarlar ve böcek avcısı olarak öne çıkarlar. Örümcekler olmasaydı, hastalık taşıyan bir çok sinek ile baş etmek için daha çok efor sarfetmek zorunda kalırdık.

örümcekler

CIRCIR BÖCEKLERİ

Çıkardıkları ses nedeniyle yazın geldiğini anlamamızı sağlayan cırcır böcekleri, 150'den fazla uzmanın katılımıyla sunulan rapora göre yavaş yavaş yok oluyor. Avrupa'da 1082 farklı türün %25,7'nin yok olabileceği de verilen bilgiler arasında.
Cırcır böcekleri kuşlar, sürüngenler ve hatta insanlar için bile önemli besin kaynağıdır. Chapulin isimli çekirge yoğun protein ve az yağ barındırdığı için Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden. Cırcır böcekleri arazilerin sağlık ve biyolojik durumunu da dengelle özelliği ile biliniyor.

cırcır böceği

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Anahtar Kelimeler:
böcek fobi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kısaca insan hariç her canlı dünyamız için gereklidir .
allah hiç bir canlıyı boşuna yaratmamıştır
böcek avcılarına ceza verin
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