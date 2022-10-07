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  4. Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat'tan çocukların beslenme sürecine ilişkin değerlendirme:

Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat'tan çocukların beslenme sürecine ilişkin değerlendirme:

07.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağlıklı yiyecekler sunmak koşuluyla çocuklara güvenirsek ve seçimleri onlara bırakırsak onlar en doğru seçimleri yapıyorlar. Her bebeğin ve her çocuğun kendi yemek ihtiyacını anlama ve ona göre seçim yapma kapasitesi vardır" - "Ebeveynler ne kadar dışarıdan kontrol ederse çocuklardaki bu kapasitenin kaybolması ve bedenlerindeki açlık dürtüsünü okumayı unutma riski oluşur. O zaman da yeme sorunu ortaya çıkar"

İSTANBUL (AA) - Toplumsal yatırımlarında "Sürdürülebilir Gıda" konusuna odaklanan Banvit BRF'nin hayata geçirdiği "Akıllı Çocuk Sofrası" projesi danışmanlarından Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, projenin web sitesinde yayınlanan "Beslenme Sürecini Çocuğun Kontrolüne Bırakmak" başlıklı makalede, ebeveynlere çocukların doğal sistemine güvenmelerini önerdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Banvit BRF'nin, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve gıda israfının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan "Akıllı Çocuk Sofrası" projesi danışmanlarından Bolat, makalesinde "Beslenme Çocuğun Kontrolüne Bırakılabilir mi?" sorusuna cevap veren araştırmaları paylaştı.

Açıklamada makaledeki görüşlerine yer verilen Bolat, "Çocuklar yemek yemeyince bazen anneler babalar çocuklarına farklı kontrol mekanizmaları ile yemek yedirir. Örneğin, bazı aileler zorla yemek yedirir, bazıları tablet verir, bazı aileler de ödülle yemek yedirir. Buradaki temel amaç, çocuğun yeme davranışını kontrol etmektir." ifadelerini kullandı.

- "Çocukların doğal sistemine her zaman güvenmeliyiz"

Makalesinde iki ayrı araştırmanın sonuçlarına yer veren Bolat, şunları kaydetti:

"Araştırmacılar Lean Birch ve Mary Deyheser, 3-5 yaşındaki çocuklar ile bir deney yapıyor. Bir grup çocuğa yüksek kalorili yiyecekler, diğer gruba düşük kalorili yiyecekler veriyorlar. Bu deney 6 hafta sürüyor. Yiyeceklerin kalori seviyeleri farklılaştırılıyor. Deney sonunda görüyorlar ki çocuklar kendi kalori ihtiyaçlarını anlayıp yiyecek seçimlerini değiştirebiliyorlar. Örneğin, az kalorili yemek yedilerse daha sonraki yemeklerde daha yüksek kalorili yiyecekleri seçiyorlar. Yüksek kalorili yedilerse de sonra düşük kalorili yiyecekleri seçiyorlar. Yani, 3-5 yaşındaki çocuklar, kendi yemek seçimlerini yapabiliyorlar. Peki, 6 haftalık bebekler aynı şekilde seçim yapabilir mi? Benzer bir araştırmayı da Fomon, 6 haftalık bebeklerle yapıyorlar. Bebekleri biberon ile besliyorlar. Formüle sütün de enerji seviyesini değiştiriyorlar. Aynı şekilde bebekler de yüksek kalorili süt içtilerse daha sonra düşük kalorili sütü seçiyorlar. Düşük kalorili süt içtilerse de daha sonra yüksek kalorili sütü seçiyorlar.

Sonuçlardan net olarak anlıyoruz ki sağlıklı yiyecekler sunmak koşuluyla çocuklara güvenirsek ve seçimleri onlara bırakırsak onlar en doğru seçimleri yapıyorlar. Her bebeğin ve her çocuğun kendi yemek ihtiyacını anlama ve ona göre seçim yapma kapasitesi vardır. Ebeveynler ne kadar dışarıdan kontrol ederse çocuklardaki bu kapasitenin kaybolması ve bedenlerindeki açlık dürtüsünü okumayı unutma riski oluşur. O zaman da yeme sorunu ortaya çıkar. Bu nedenle çocukların doğal sistemine her zaman güvenmeliyiz."

- "Akıllı Çocuk Sofrası" Projesi

Verilen bilgiye göre, Banvit BRF'nin, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği "Akıllı Çocuk Sofrası" projesi, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve gıda israfının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. "Akıllı Çocuk Sofrası" projesiyle çocuklarda bilinçli gıda tüketimi alışkanlıklarının oluşturulması hedeflenirken, gıda israfı konusunda da bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Gıda tüketim alışkanlıklarının çok büyük ölçüde aile içinde edinildiği gerçeğinden yola çıkan proje, ilkokul öğrencileri ile ailelerinin ve öğretmenlerinin sürdürülebilir gıda konusundaki eğitim ve farkındalık çalışmalarını kapsıyor.

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