MAGAZİN

Eğitim için Amerika'ya giden Aleyna Tilki'den olay hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Eğitim için Amerika'nın yolunu tutan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'da dili dışarıda verdiği pozla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Söylediği her söz attığı her adım haber olan genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Tilki, Instagram hesabından dili dışarıda verdiği pozu "Günaydın" pozuyla paylaştı.

"DİL ÖĞRENMEYE GİTMİŞ GERÇEKTEN"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bol bol fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, karelerine düştüğü yorumlarla da dikkat çekiyor. Ancak genç şarkıcı bu defa dili dışarıda verdiği pozla gündemde. Tilki'nin "Günaydın" notunu düştüğü kareye bazı takipçileri "Dil öğrenmeye gitmiş gerçekten" yorumlarıyla şarkıcıyı eleştirdi.

egitim-icin-amerika-ya-giden-aleyna-tilki-dili-12521917_9943_m

"SÜRPRİZİM VAR"

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, ABD'den ilk fotoğrafını "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var" notuyla yayınlamıştı.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Kıvanç Tatlıtuğ'u üzen haberKıvanç Tatlıtuğ'u üzen haber
'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı tepki çekti'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı tepki çekti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aleyna tilki amerika Aleyna Tilki

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'u üzen haber

Kıvanç Tatlıtuğ'u üzen haber

Talat Bulut'un 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlaması tepki çekti

'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı tepki çekti

Yılmaz Morgül ödül gecesinde çöp poşeti giydi! Geceye damga vurdu

Ödül töreninde bakın ne giydi! Herkesi şaşkına çevirdi

Itır Esen, derin dekolteli kıyafetiyle podyumda

Derin dekolteli kostümle podyumu salladı!

Şarkısında sigara kelimesi geçen Sıla’ya profesörden suç duyurusu

Sıla hakkında suç duyurusu

Tarkan'ın 'Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.