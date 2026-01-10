"Eğitimde yapay zekâ uygulamaları etik kılavuzu" yayımlandı

17 Haziran 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025–2029) hedefleri doğrultusunda hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi” 22 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Anılan Yönerge hükümleri uyarınca, eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleştirilen yapay zekâ uygulamalarında etik ilkelere uygunluğun sağlanması amacıyla öğretmenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Beyan Bildirim Sistemi üzerinden Etik Beyan Formunun çevrimiçi olarak doldurulması esası getirildi.

Bu çerçevede, Bakanlık bünyesinde yürütülen yapay zekâ uygulamalarına yönelik etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları açıklamak; Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Üst Kurulu, il ve ilçe yapay zekâ uygulamaları etik kurulları ile okul yapay zekâ etiği ekiplerinin oluşumu, yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri ortaya koymak amacıyla “Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu” hazırlandı.

Kılavuzda yer alan etik ilkeler kapsamlı bir literatür taraması sonucunda ulusal ve uluslararası politika belgeleri ile Bakanlık tarafından yayımlanan Yapay Zekâ Etiği Tavsiyeleri dikkate alınarak oluşturuldu.

Kılavuzda ayrıca, Etik Beyan Formu doldurma yükümlülüğünün hangi durumlarda doğduğu ve uygulayıcıların bu kararı hangi ölçütlere göre vereceği örneklerle açıklandı.

Bununla birlikte, etik ihlal kavramı ile etik ihlal bildirimlerinin alınması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin süreçler ayrıntılı biçimde ele alındı.

"EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI ETİK KILAVUZU"NA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Eğitim ortamlarında yapay zekâ kullanımının etik ilkelere uygunluğunu sağlamak amacıyla geliştirilen “Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Beyan Sistemi (YAZEK)” 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kullanıma açılacak. Sistem aracılığıyla etik beyanların çevrimiçi olarak alınması ile etik ihlal bildirimlerinin sistematik biçimde kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sağlanacak.

Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu ile birlikte “Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Beyan Sistemi (YAZEK)”; yapay zekâ teknolojilerinin eğitim ortamlarında etik ilkelere dayalı, güvenli, kapsayıcı ve eğitsel değeri yüksek bir çerçevede kullanılmasını güvence altına almayı, öğrenci, öğretmen ve veliler açısından şeffaf ve sorumlu bir uygulama zemini oluşturmayı amaçlıyor.

“Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu”na ulaşmak için tıklayınız; https://meb.ai/FXOqrG