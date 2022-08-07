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Eğlence eş anlamlısı nedir? Eğlencenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Bir kelime birden fazla anlam içerebilir. Aynı şekilde eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Eğlence de bu özelliğe sahip bir kelimedir. Bir eylemin ifade ediliş şeklidir. Eş anlamlısı olan kelime sefahattir.

İlk anlamı, yan anlamı ve mecaz anlamları ile farklı kelimelere karşılık gelir. İsim türünde bir kelimedir. Hoşça ve neşeli bir ruh hali ile geçirilen zaman dilimini ifade eder.
Mecaz anlamlarında alay etme, kandırma gibi durumlar için de kullanılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde oldukça yaygın olarak kullanılır. İlk anlamına göre eğlencenin eş anlamlısı olan kelime sefahattir.

Eğlence kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu eğlence kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilen örnekler şunlardır:

  • Eğlenme işi, sefahat.
    "Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü. (Sabahattin Ali)"
  • Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse.
    "Karıma göre en güzel eğlence kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir. (Ömer Seyfettin)"

Bu tanımlar dışında birini kandırmak, biriyle alay etmek anlamında da kullanılabilen bir kelimedir. Bu kullanımına örnek cümle olarak şunlar gösterilebilir:
"Ben senin eğlencen miyim de beni kandırıp halime gülüyorsun!"
"Benimle eğleniyor olmalısın? O benim için asla bu dediklerini söylemez!"

Eğlence kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Sefahat kelimesi eğlence kelimesinin yerine kullanılabilen bir kelimedir. Eğlenme işi eğlence olarak adlandırılır. Ancak birden fazla anlamı olan eğlence kelimesi hangi anlamında kullanılacaksa yerine kullanılacak kelime de bu anlama göre seçilmeli ve cümle içinde kullanılmalıdır.

Bu kelime başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik kelime adı verilen kelime türleri oluşturulabilir. Bu sayede yeni anlamlara karşılık gelen yeni kelimeler türemiş olur. Gönül eğlencesi ve kır eğlencesi gibi örnekler bu durum için uygundur.

Eğlencenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Eğlence kelimesi ve eğlence eş anlamlısı olan kelime ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Öyle sefahat düşkünü biriydi ki nerede uyandığını bilmezdi.
  • Onunla daha fazla eğlenmeyi bırak ve ona gerçekleri anlat!


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