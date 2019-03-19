Eğlence mekanında kadın müşterileri dövdüler!

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanı çıkışında 6 kadın ile çalışanlar arasında çıkan tartışmaya özel güvenlik görevlileri de dahil olmuştu. Darp edildiklerini söyleyen kadınlar suç duyurusunda bulunurken eğlence mekanından yapılan açıklamada olaylara karışan güvenlik görevlisinin işine son verildiği kaydedilmişti.
O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ile kadınlar arasında arbede yaşandığı görülüyor.
Arbede sırasında kadınlarından birinin dövülmesi görüntülere yansıyor. Çalışanlar, kadınları zor kullanarak eğlence mekanından çıkarıyor. (DHA)
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