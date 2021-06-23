Egzersiz programı nedir, nasıl hazırlanır? Egzersiz programı oluşturma aşamasında nelere dikkat edilmelidir?

Egzersiz programı hazırlanırken kişilerin günlük yaşantısı ve aktiviteleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü günlük yaşantısı yoğun olan insanın egzersiz yaparken enerjisi düşük olacaktır. Bu nedenle egzersiz programlarını kişiye göre hazırlamak çok daha faydalı olacaktır.

KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMI NASIL YAPILIR?

Kişiye özel egzersiz programı kişinin günlük yaşantısı, duruş bozuklukları, rahatsızlıkları, sakatlıkları ve ameliyatları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Önceden kalp rahatsızlığı olan bir insana verilen kardio ile normal bir insanın yaptığı kardio arasında çok fark vardır.

Kalp veya damar rahatsızlığı olan bir insan ya da insülin direnci olan bir insan normal bir insana göre çok daha farklı çalışmaktadır. Rahatsızlığı olan bir insana hafif periyotlu egzersizler onun için daha iyi olacaktır. Sağlık problemi olmayan insanlara ise yüksek nabızla antrenmanlar uygulanabilir.

KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kişiye özel egzersiz programında kişinin duruşu, günlük aktiviteleri ve rahatsızlıkları bu durumda çok etkilidir. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak bir program hazırlamak daha doğru olacaktır.

Kalp rahatsızlığı veya sakatlığı olan bir insana uygulanacak program ile bu tip sağlık sorunları olmayan kişilere uygulanacak program arasında çok fark vardır. Sakatlığı olan kişilere, diğer insanlarla aynı programı uyguladığımızda sakatlığının ilerlemesine sebep olabiliriz.

KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMI UYGULARKEN BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Kişiye özel egzersiz programı uygularken beslenmede seçeceğimiz kaliteli karbonhidrat, kaliteli protein ve sağlıklı yağlar önemlidir. Bu proteinler; yumurta, lor peyniri, kırmızı et, somon veya başka balık türleri olabilir. Sağlıklı karbonhidrat türleri ise; Bulgur pilavı, bir ihtimal kepekli makarna, esmer pirinç ve kepekli pirinç şeklinde olmalıdır.

Sağlıklı karbonhidrat, sağlıklı protein ve sağlıklı yağ alındığında antrenman metodu ile birleştirildiği zaman sonuç almamız çok daha doğru olacaktır.

KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMI NE KADAR SÜRE UYGULANMALIDIR?

Kişiye özel egzersiz programının bir süresi yoktur. Kişinin yaşantısına bir aktivite olarak eklenmelidir. Kişi bunu istediği kadar yapabilir. Egzersizlerini antrenörden yardım alarak yapan birisi ile kendi çalışan biri arasında çok büyük fark vardır.

Antrenörün kişi ile adapte olması önemlidir. Çünkü kişiyi motive eden, onu çalıştıran insandır. Antrenör ne kadar iyi motive ederse, kişi ona göre çok daha iyi devam edebilir.

