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Ehemmiyet eş anlamlısı nedir? Ehemmiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi en geniş olan dillerden biridir. Öz Türkçe kelimelerin yanı sıra farklı dillerden birçok sözcüğü dönüştürerek ve türeterek kabul etmiştir. Ehemmiyet de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Çok önemli olan durum, kişi veya olaylara karşılık olarak kullanılır. Ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ehemmiyet eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Ehemmiyet eş anlamlısı nedir? Ehemmiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli bir kelimedir. İsim türündedir. Önemli anlamına gelen ehemm kelimesinden türemiştir. Merak etme, önemseme, ilgilenme ifadelerinin karşılığı olarak da kullanılabilir. Ehemmiyetin eş anlamlısı olan kelime önemdir.

Ehemmiyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Bu kelime tek bir anlama karşılık gelir. Türk Dil Kurumu bu kelime için isim türünde tek bir tanım yapar. Bu tanım ve tanım doğrultusunda verilen örnek cümle şudur:

  • Önem.
    "Bu kadarının hiç de ehemmiyeti yoktu. (Necip Fazıl Kısakürek)"

Ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Önem kelimesi ehemmiyet yerine cümle içinde kullanılabilir. Bir kişi, bir durum ya da bir olay hakkında konuşurken önemli olduğunu ifade edebilmek için önem ya da ehemmiyet kelimelerinden biri tercih edilebilir.
Aynı şekilde değer ve mühim kelimeleri de zaman zaman günlük konuşma dilinde ve halk arasında ehemmiyet veya önem kelimeleri yerine kullanılmaktadır.

Ehemmiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine kullanılacak olan kelime de doğru belirlenmiş olur.

Kelime birden fazla anlam içeriyorsa ve hangi anlamı öne çıkartılmak isteniyorsa cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir. Doğru eş anlamlı kelime de bu şekilde bulunur. Ehemmiyet eş anlamlısı olan kelime ve ehemmiyet kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Şu saatten sonra bana gelip söyleyeceği tek bir sözün bile gözümde hiçbir önemi yok!
  • Siz yüzüme bakmıyorsanız eğer dünyadaki hiçbir şeyin benim için ehemmiyeti kalmaz, inanın!
  • Benim için kendi hayatımdan bile değerli biridir.
  • Sence artık tüm bu olanların bir ehemmiyeti kaldı mı?
  • Tahmin edebileceğinden daha mühim bir durum var!

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