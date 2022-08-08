Ehemmiyet eş anlamlısı nedir? Ehemmiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli bir kelimedir. İsim türündedir. Önemli anlamına gelen ehemm kelimesinden türemiştir. Merak etme, önemseme, ilgilenme ifadelerinin karşılığı olarak da kullanılabilir. Ehemmiyetin eş anlamlısı olan kelime önemdir.

Ehemmiyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Bu kelime tek bir anlama karşılık gelir. Türk Dil Kurumu bu kelime için isim türünde tek bir tanım yapar. Bu tanım ve tanım doğrultusunda verilen örnek cümle şudur:

Önem.

"Bu kadarının hiç de ehemmiyeti yoktu. (Necip Fazıl Kısakürek)"

Ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Önem kelimesi ehemmiyet yerine cümle içinde kullanılabilir. Bir kişi, bir durum ya da bir olay hakkında konuşurken önemli olduğunu ifade edebilmek için önem ya da ehemmiyet kelimelerinden biri tercih edilebilir.

Aynı şekilde değer ve mühim kelimeleri de zaman zaman günlük konuşma dilinde ve halk arasında ehemmiyet veya önem kelimeleri yerine kullanılmaktadır.

Ehemmiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine kullanılacak olan kelime de doğru belirlenmiş olur.

Kelime birden fazla anlam içeriyorsa ve hangi anlamı öne çıkartılmak isteniyorsa cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir. Doğru eş anlamlı kelime de bu şekilde bulunur. Ehemmiyet eş anlamlısı olan kelime ve ehemmiyet kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: