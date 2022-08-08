Ehil eş anlamlısı nedir? Ehilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize farklı dillerden gelip yerleşmiş kelimelerden biri de ehil kelimesidir. Arapça kökenlidir. Ehl kelime kökünden türeyerek dilimize dahil edilmiştir. İsim türünde bir sözcüktür. Birçok birleşik sözlük içinde de yer alır.

Farklı anlamlara gelen ve farklı kavramlara karşılık gelen yeni kelimeler türemesine sebep olur. Ehilin eş anlamlısı olan kelimeler ana, yan ya da mecaz anlamlarına göre farklılık gösterir.

Ehil kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu ehil kelimesi için isim türünde dört farklı tanım yapar. Halk ağzında kullanılan, asıl, yan ve mecaz anlamları bu tanımların içinde yer alır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen cümle örnekleri şunlardır:

Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap.

Örnek cümle:

"O, bu işin ehlidir."

Sahip.

Örnek kullanımlar: Sanat ehli, zevk ehli.

Karı kocadan her biri, eş.

Örnek cümle:

"Bu adam ehliyle iyi geçinmiyor.

Topluluk, cemaat. (Bu tanım eskimiş bir isim açıklaması ile yapılmıştır.)

Ehil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Erbap, topluluk, cemaat, eş gibi kelimeler ehil yerine cümle içinde kullanılabilecek olan kelimelerdir. Hangi kelimenin seçileceği yer aldığı cümlede kullanılmak istenen anlamına göre değişkenlik gösterebilir.

Ehilin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için kullanılabilecek en geçerli yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem ile o kelimenin yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelime de doğru seçilebilir. Hangi anlamında ve hangi nedenle kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakmak gerekir.

Ehil eş anlamlısı kelimeler ve ehil kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözü ve deyimler şunlardır: