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Ehil eş anlamlısı nedir? Ehilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi en zengin dillerden biridir. Farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiştir. Her kelimenin birden fazla tanımı ve anlamı vardır. Eş anlamlı kelimeleri de bu anlamlarına göre değişkenlik gösterir. Ehil de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Eş anlamlı kelimelerinden biri de erbaptır. Ehil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ehil eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Ehil eş anlamlısı nedir? Ehilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize farklı dillerden gelip yerleşmiş kelimelerden biri de ehil kelimesidir. Arapça kökenlidir. Ehl kelime kökünden türeyerek dilimize dahil edilmiştir. İsim türünde bir sözcüktür. Birçok birleşik sözlük içinde de yer alır.

Farklı anlamlara gelen ve farklı kavramlara karşılık gelen yeni kelimeler türemesine sebep olur. Ehilin eş anlamlısı olan kelimeler ana, yan ya da mecaz anlamlarına göre farklılık gösterir.

Ehil kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu ehil kelimesi için isim türünde dört farklı tanım yapar. Halk ağzında kullanılan, asıl, yan ve mecaz anlamları bu tanımların içinde yer alır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen cümle örnekleri şunlardır:

  • Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap.
    Örnek cümle:
    "O, bu işin ehlidir."

  • Sahip.
    Örnek kullanımlar: Sanat ehli, zevk ehli.

  • Karı kocadan her biri, eş.
    Örnek cümle:
    "Bu adam ehliyle iyi geçinmiyor.

  • Topluluk, cemaat. (Bu tanım eskimiş bir isim açıklaması ile yapılmıştır.)

Ehil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Erbap, topluluk, cemaat, eş gibi kelimeler ehil yerine cümle içinde kullanılabilecek olan kelimelerdir. Hangi kelimenin seçileceği yer aldığı cümlede kullanılmak istenen anlamına göre değişkenlik gösterebilir.

Ehilin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için kullanılabilecek en geçerli yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem ile o kelimenin yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelime de doğru seçilebilir. Hangi anlamında ve hangi nedenle kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakmak gerekir.

Ehil eş anlamlısı kelimeler ve ehil kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözü ve deyimler şunlardır:

  • Bu usta işinin ehlidir. Gönül rahatlığı ile evini ona emanet edebilirsin.
  • Ehil olmak.
  • Ehli beyit, ehlihibre, ehlikeyif, ehli kitap, ehli salip, ehlizevk, keyif ehli, kitap ehli…

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