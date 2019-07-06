Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü

Ağrı'da yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken duvardan düşüyor.
Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor. Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay anı kamera görüntülerine yansıdı. (İHA)
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