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Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Ağrı’da ehliyetsiz sürücünün dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basıp otomobili ile bir evin bahçesine düşmesi ile meydana gelen kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'da yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken duvardan düşüyor.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor. Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay anı kamera görüntülerine yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı sürücü kaza

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