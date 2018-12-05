Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın, Alman filozof Eric Gutkind'e yazdığı, Tanrı fikri, din ve Yahudi kimliğine ilişkin görüşlerinin yer aldığı mektubu açık arttırmada 2,9 milyon dolara satıldı.

BBC'de yer alan habere göre, el yazması mektup, New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan, 1,5 milyon dolarla başlayan açık artırmada 2,9 milyon dolara alıcı buldu.

Nobel ödüllü fizikçinin 1954'te, 74 yaşındayken kaleme aldığı mektup, bilim adamının Hristiyanlık, Tanrı fikri ve Yahudi kimliğine ilişkin görüşlerini içeriyor.

Einstein, Alman filozof Gutkind'e bir yapıtı hakkındaki görüşlerini iletmek üzere yazdığı mektupta, Tanrı fikrinin kendisi için anlam taşımadığını, dinlerin ise efsanelerden ibaret olduğunu ileri sürüyor.

"Tanrı mektubu" olarak da bilinen mektupta, "Tanrı sözcüğü benim için yalnızca bir ifade, insan zayıflıklarının ürünü bir fikir. İncil, saygıdeğer ama yine de ilkel bazı efsanelerin toplamından başka bir şey değil." görüşü yer alıyor.

Einstein, "Ne kadar duyarlı ve zekice olursa olsun, hiçbir yorum beni bu görüşümden vazgeçmeye ikna edemez." ifadesini kullanıyor.