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Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke 04 (Maç Sonucu)

ALMANYA HABERLERİ  | 18.06.2020 00:49 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Schalke 04, rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Ligdeki galibiyet hasreti 14 maça çıkan Schalke'de mücadeleye 11'e başlayan Türk futbolcu Can Bozdoğan 78'de ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke 04 (Maç Sonucu)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Andre Silva ile 50'de David Abraham kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 59'da Weston McKennie'den geldi.

Schalke'de 3 Türk futbolcu Ozan Kabak, Can Bozdoğan ve Ahmed Kutucu maça 11'de başlarken, Can Bozdoğan 78'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükselen Schalke 39 puanda kalırken, Frankfurt ise 41 puana yükseldi.

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