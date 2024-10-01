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Ekim ayı balıkları nelerdir? Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
01.10.2024 10:33
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Sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişiler tüm sebzeleri, meyveleri, tahılları olduğu gibi balıkları da mevsimi geldiği zaman tüketmeyi tercih ederler. Doğru beslenmenin bir şartı olan bu durum için tüm mevsimlerin besinlerini takip etmek ve zamanında bu besinleri tüketmek son derece önemlidir.

Ekim ayı balıkları nelerdir? Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Kendi mevsiminde yetişen balıkları tüketmek insan sağlığı için çok faydalı bir durumdur. Ayrıca sağlıklı beslenen kişiler, tüm besinleri kendi mevsiminde tüketmeye özen gösterirler. Balıkların içerdiği yağ asitleri doğru mevsimde ve ayda tüketildiği zaman, insanın bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Bu nedenle her besini kendi mevsiminde tüketmeyi tercih etmek son derece önemlidir. Alanında uzman kişiler düzenli ve mevsiminde balık tüketmenin çeşitli enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı insan bedeninin direncini güçlendirdiğini açıklamışlardır.

Sonbahar mevsiminde hangi balıklar tüketilmelidir?

İnsan sağlığına birçok açıdan faydalı olduğu bilinen ve bilim insanları tarafından da yararları kabul edilen balıklar, mevsiminde tüketildiğinde tam bir şifa kaynağıdır. Bu balıklar kalsiyumdan folik aside, içeriğinde barındırdıkları çeşitli vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücudunun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Sonbahar aylarının ilki olan eylül ayında balık sezonu açılır ve bu ayda başlayan yağmurların suyunu alan palamutlar irileşir. Bu da palamudun en lezzetli hâline ulaştığı anlamına gelir. Ayrıca yine bu ayda istavrit, sardalya, istavrit ve kılıç balıkları da çok lezzetli ve daha sağlıklı olur. Eylül ayında ayrıca barbunya, çinekop ve çipura da tüketilebilir.

Ekim ayı balıkları nelerdir?

Sonbahar mevsiminin balık tüketmek için en doğru ve en iyi zamanı ekim ayıdır. Çünkü balık sezonunun en canlı olduğu aylardan biri de ekim ayıdır. Ekim ayında en çok barbunya, kılıç balığı, çipura gibi balıklar tercih edilmelidir. Ayrıca palamut balığının da en lezzetli olduğu kabul edilen ay bu aydır. Kasım ayında ise yine palamut, lüfer, sarıağız, torik, uskumru, sazan, kefal, tekir balıkları tüketilmesi doğru tercih olacaktır.

Ekim ayında tüketilebilecek olan ve ekim ayı mevsimi balıklarından bazıları şunlardır:

  • Torik
  • Sazan
  • Lüfer
  • Levrek
  • Çipura
  • Barbunya
  • Orfoz
  • Traça
  • Sarıağız
  • Tekir
  • Uskumru
  • Kefal
  • Kılıç balığı

Bunun dışında diğer aylar ve bu aylarda tüketilebilecek bazı balıklar şu şekildedir:

  • Ocak: Lüfer, palamut, uskumru
  • Şubat: Kalkan, tekir, uskumru, lüfer
  • Mart: Levrek, kefal, levrek
  • Nisan: Mercan, kalkan, kılıç, kırlangıç
  • Mayıs: Barbun, tekir, levrek, kırlangıç
  • Haziran: Tekir, barbun, levrek, mercan
  • Temmuz: Sardalya, kolyoz, uskumru, istavrit
  • Ağustos: Sardalya, palamut
  • Eylül: Kılıç, sardalya
  • Ekim: Palamut, lüfer
  • Kasım: Uskumru, torik, pisi balığı
  • Aralık: Lüfer, palamut, uskumru, hamsi

Balık nasıl hazırlanır?

Balığı hazırlarken en önemli aşamalarından biri de balığın marine edilmesi sürecidir. En çok sevilen tüketilen ve tercih edilen marinasyon tariflerinden biri şu şekildedir:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı kekik
  • 1 diş sarımsak rendesi

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra seçilen balık bu karışıma bulanır ve 1 saat bekletilerek marine edilir. Bu pratik marine tarifi dışında daha baharatlı bir lezzet elde etmek isteyenler ise şu malzemeleri kullanarak balığı marine edebilirler:

  • 1 çay bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 1 diş sarımsak rendesi
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balık ekim
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