Ekim eş anlamlısı nedir? Ekimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş sesli özelliği de olan ekim kelimesi isim türündedir. Kız ya da erkek çocuklarına isim olarak da verilebilir. Zıt anlamlısı biçim kelimesidir. Ekimin eş anlamlısı kelimeler de birden fazladır. Yerine kullanılacak kelimeler kullanım nedenine ve amacına göre seçilmelidir.

Ekim kelimesinin eş anlamı nedir?

Tür Dil Kurumu ekim kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapar. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen cümle örnekleri şunlardır:

Ekme işi.

"Ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı. (Ömer Seyfettin)"

Yılın onuncu ayı, teşrinievvel, ilk teşrin.

Eş anlamlısı olarak kullanılan ilk teşrin kelimesinin kökeni ise teşrindir. Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak bir isimdir. Ay anlamındaki ekim için 1945 baskılı Türkçe Sözlük'te şu ifade yer almaktadır:

"10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci teşrin ayına verilen ad."

Ekim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

İlk teşrin, teşrini evvel gibi kelimeler ay anlamındaki ekim kelimesi yerine kullanılabilir. Ekme işini belirten ekim kelimesi birleşik kelimelerin türetilmesinde de yer alır.

İmplant, vücuda herhangi bir işlevi yerine getirmesi için doku yerleştirme işlemi anlamına gelen doku ekimi ekim kelimesinin başka bir kelime ile bir araya gelerek oluşturduğu bir birleşik kelime örneğidir.

Ekimin eş anlamlıları ile örnek cümleler hangileridir?

Bir kelimenin asıl anlamını kavramak ve anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Hangi anlamında ve ne sebeple kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Yerine kullanılacak eş anlamlı kelime de bu anlam doğrultusunda seçilerek kullanılmalıdır.

Ekim eş anlamlısı kelimelerle ve ekim kelimesiyle kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: