Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı “Sen İnandır” filminin ilk fragmanı geldi... Romantik halleri beğenildi

72.Koğuş ve Deli Deli Olma gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu ise Selen Bağcı’nın kaleminden çıktı. Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın dışında filmin oyuncu kadrosunda Naz Çağla Irmak, Çağrı Çıtanak,Zerrin Sümer ve Yıldız Kültür gibi isimler yer aldı. Filmin çekimleri ise Assos’ta gerçekleştirildi.

“SEN İNANDIR” FİLMİNİN KONUSU

Artık torunlarının evlendiğini görmek isteyen iki işgüzar büyükanne, bu amaçla sözde tesadüfi bir karşılaşma organize ederek onları bir araya getirir. İçine girdikleri durumdan bihaber olan gençler karşılaştıklarında, çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır...

Senin olan sana döner. Er ya da geç. #Senİnandır 23 Haziran'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/EWnVSdgDgI — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 2, 2023



