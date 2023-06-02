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Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı “Sen İnandır” filminin ilk fragmanı geldi... Romantik halleri beğenildi

02.06.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı romantik komedi türündeki “Sen İnandır” filminden ilk fragman geldi. 23 Haziran’da Netflix’te seyircisiyle buluşacak olan filmin fragmanı ikilinin hayranlarından tam not almayı başardı.

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı “Sen İnandır” filminin ilk fragmanı geldi... Romantik halleri beğenildi

72.Koğuş ve Deli Deli Olma gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu ise Selen Bağcı’nın kaleminden çıktı. Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın dışında filmin oyuncu kadrosunda Naz Çağla Irmak, Çağrı Çıtanak,Zerrin Sümer ve Yıldız Kültür gibi isimler yer aldı. Filmin çekimleri ise Assos’ta gerçekleştirildi.

“SEN İNANDIR” FİLMİNİN KONUSU

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Artık torunlarının evlendiğini görmek isteyen iki işgüzar büyükanne, bu amaçla sözde tesadüfi bir karşılaşma organize ederek onları bir araya getirir. İçine girdikleri durumdan bihaber olan gençler karşılaştıklarında, çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır...


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Netflix Ayça Ayşin Turan Ekin Koç film

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