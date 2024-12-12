Ekin-Su Cülcüloğlu'ndan şaşırtan karar! Müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası'na yeniden katılıyor

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu adada hiçbir yarışmacının seks yapmadığını açıklayarak gündeme gelmişti. Bu açıklaması olay olan Ekin Su yeni kararıyla şaşırttı.

Eski Love Island şampiyonu Ekin-Su, 2022'de eski sevgilisi Davide Sanclimenti ile birlikte birinci olduktan sonra ününe ün kattı. İlk katıldığı dönemde ITV2 izleyicilerini kendine hayran bırakmayı başaran Ekin, Davide ile olan fırtınalı aşk ilişkisiyle tanınmıştı.

30 yaşındaki Ekin Su All Star yarışmasına dönerek uzun vadeli bir partner bulmayı umuyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın yer aldığı sezonunda kimsenin seks yapmadığını söylemişti. "Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyen Ekin Su estetikleriyle de çok konuşulmuştu.