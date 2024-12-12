MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ekin-Su Cülcüloğlu'ndan şaşırtan karar! Müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası'na yeniden katılıyor

Ekin-Su Cülcüloğlu'ndan şaşırtan karar! Müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası'na yeniden katılıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 14:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen anlara imza atan 'Love Island' (Aşk Adası) yarışmasına katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olmuştu. Ekin Su bomba bir karar aldı; All Star'a da katılıyor.

Ekin-Su Cülcüloğlu'ndan şaşırtan karar! Müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası'na yeniden katılıyor

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu adada hiçbir yarışmacının seks yapmadığını açıklayarak gündeme gelmişti. Bu açıklaması olay olan Ekin Su yeni kararıyla şaşırttı.

Eski Love Island şampiyonu Ekin-Su, 2022'de eski sevgilisi Davide Sanclimenti ile birlikte birinci olduktan sonra ününe ün kattı. İlk katıldığı dönemde ITV2 izleyicilerini kendine hayran bırakmayı başaran Ekin, Davide ile olan fırtınalı aşk ilişkisiyle tanınmıştı.

Eşi paylaştı yorum yağdı! "Çok güzelsiniz" Eşi paylaştı yorum yağdı! "Çok güzelsiniz"

30 yaşındaki Ekin Su All Star yarışmasına dönerek uzun vadeli bir partner bulmayı umuyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-12 145332

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın yer aldığı sezonunda kimsenin seks yapmadığını söylemişti. "Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyen Ekin Su estetikleriyle de çok konuşulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ekin Su Cülcüloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hepsini Libya’dan Türkiye’ye gelip avladı! Tanesi 3 buçuk milyon lira…

Hepsini Libya’dan Türkiye’ye gelip avladı! Tanesi 3 buçuk milyon lira…

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.