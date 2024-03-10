Ekin Su Cülcüloğlu yurt dışında yeni yarışmada! "Eminim erkekler benden korkuyor"

'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Davide Sanclimenti ile ayrılık kararı aldıktan sonra pozlarıyla dikkat çekmişti.

Yurt dışında büyük bir hayran kitlesi elde eden Türk oyuncu Celebrity Big Brother yarışmasına dahil oldu.

Yarışma için iddialı pozlara imza atan Ekin Su "Eminim erkekler benden korkuyor; ben ateşli bir kadınım" dedi.

"Bu benim için yeni bir çağ," diyen Türk oyuncu "Şu anda bekarım ve gerçekten kendime odaklanıyorum. Hayatta kiminle karşılaşacağınızı planlayamazsınız, ama her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum, bu yüzden sadece buna göre hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekin Su'nun pozlarına dair "Şimdiye kadar verdiği en cesur pozlar" yorumları yapıldı.





