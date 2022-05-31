Hafif ve nefis bir tatlı hazırlamak istiyorsanız ekler tam size göre. Ancak hamuru ve sosunu ayarlamak konusunda dikkatli olmalısınız. Peki ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri neler? İşte ekler tarifi...

EKLER MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı su

50 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

3 adet yumurta

5-6 kaşık un

Kreması için:

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 çay bardağı un

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

Çikolatası için:

100 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı su

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çorba kaşığı süt

EKLER NASIL YAPILIR?

Su, yağ, şeker ve tuzu bir tencereye alın. Yağ eriyince ocağın altını kapatın ve unu ilave edin. Ardından yeniden ocağa alın ve 2 dakika kadar pişirin. Sonrasında derin bir kaba yayarak eli yakmayacak dereceye gelene dek bekleyin.

Yumurtaları kırın ve yavaş yavaş ılıyan hamura ekleyip, karıştırın. Hamuru bir kaşık yardımıyla veya sıkma torbasına alarak önceden yağlanmış ve unlanmış tepsiye sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Hamur pişerken kremasını hazırlayabilirsiniz. Bunun için krema malzemelerini bir tencereye koyun ve muhallebi kıvamı alıncaya dek karıştırarak pişirin. Fırından çıkan ve soğuyan ekler hamurların içini soğuyan muhallebi ile doldurun. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da üzerine dökün. Afiyet olsun...



