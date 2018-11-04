Ekler tarifi: Ekler pasta nasıl yapılır? Pratik ekler yapımı için videolu anlatım!

Çikolatalı ekler klasik bir pastane tatlısıdır. Genel olarak evlerde yapılan bir tatlı değildir ama çok sevilir ve özellikle kalabalık etkinliklerde ikram edilir. Kalabalık misafirlere ikram etmek için uygun bir tatlıdır. Yanında tuzlu kuru pastalarla da servis edildiği olur. Peki misafirlerinize ev yapımı ekler ikram etmeye ne dersiniz? Misafirleriniz yaptığınız lezzetli eklerleri tattıklarında ve bunların pastane işi değil el işi olduğunu öğrendiklerinde çok şaşıracaklar.
Ekler yapımı için sizlerle biri pratik biri de tümüyle her şeyi elde yapmanızı gerektiren 2 tarif paylaştık. Pratik ekler tarifinin videolu anlatımı ile de kolayca nasıl ekler yapılır canlı canlı takip edebilirsiniz. Klasik ekler tarifinde eklerin hamuru, kreması ve çikolata sosunu kendiniz yapıyorsunuz. Bu şekilde yapacağını ekler her ne kadar zahmetli olsa da tadını tutturduğunuzda çevrenizden bolca övgü toplayabilirsiniz. İşte hem klasik hem de pratik ekler tarifleri...
Ekler pasta 3 kısımdan oluşmaktadır. Hamur, krema ve çikolata sos. Ekler pastanın bu üç kısmının da yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar...
Ekler Hamuru Malzemeleri:
Ekler Kreması Malzemeleri:
Çikolatalı Sos Tarifi:
Ekler Yapımı:
Ekler yapımına hamurdan başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı su ve 2 çorba kaşığı margarini tencereye koyun ve altını açın. Ardından tencereye 1 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çimdik tuz ekleyin. Bu karışım kaynamaya başlayınca 1 su bardağı unu bir seferde içine katıp karıştırmaya başlayın. 5-10 dakika daha piştikten sonra da altını kapatın.
Hamur biraz soğuyup ılınınca 2 adet yumurtayı tek tek kırın ve yumurtaları hamura yedirin. Hamurun ele yapışan bir kıvam alması gerekiyor. Hamur ne fazla katıl ne de fazla yumuşak olmalı. Hamur istenilen kıvama geldiğinde hamuru, sıkma ucu takılı krema torbası yardımıyla az yağlanmış bir fırın tepsisine uzun parçalar halinde sıkın.
Eklerlerin hamurlarını tepsiye sıkarak dizdikten sonra tepsiyi önceden 170 dereceye ısıtılmış fırına verin. Ekler hamurunun fırında 30 ila 40 dakika pişmesi gerekiyor.
Ekler hamuru pişerken kremanın hazırlanmasına geçebilirsiniz. Bunun için krema malzemelerini yani yarım su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı vanilya, 1 buçuk su bardağı süt, 1 çay bardağı un ve 2 adet yumurtayı bir tencereye koyun. Malzemelerin hepsini muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kıvama gelince de kapatıp soğumaya bırakın.
Ekler hamuru pişince fırından çıkartın ve ortalarını kesin. Soğumuş olan kremayı eklerlere pay edin edin ve üstünü hamurun diğer yarısı ile örtün.
Yaptığınız eklerleri fazlaca bekletmeyin ve çabuk tüketmeye çalışın. BEkleyen ekler fazlaca yumuşayabilir ve çabuk bozulabilir.
Not: Benmari usülü yiyeceklerin doğrudan değil dolaylı olarak etrafı sıcak su ile kaplı bir kapta ıstılmasıdır. Yani çikolata sos malzemelerini ısıya dayanıklı bir kaba, bu kabı da içinde kaynar su bulunan başka bir kaba yerleştirin. Suyun çikolata sosun olduğu kaba girmemesine dikkat edin.
Paylaştığımız ekler tarifinde eklerin her şeyi elde yapılmaktadır. Ancak bu oldukça zahmetli olabilir. Eklerin yapımını kolaylaştırmak yapabileceğiniz bazı şeyler var. Örneğin hamuru kendiniz yapmak yerine kedi dili kullanabilirsiniz. Kremayı ve çikolata sosu hazır alabilirsiniz. Kedi dillerini süte bandırıp yumuşatarak, krema sosu kaşık yardımıyla üzerine koyup üstüne de ısıttığınız hazır çikolata sosu dökerek de ekler yapabilirsiniz. İşte kolay ekler yapımı için ihtiyacını olan malzemeler:
Yapımı: Öncelikle tencereye 1 bardak sütü dökün ve 2 çorba kaşığı un ekleyip. Karıştırdıkça muhallebi kıvamına alacak ki bu aşamada 75 gram tereyağını da ilave edin. Kremayı sıkma poşetine alıp dinlenmeye bırakın.
Krema soğutup dinlendikten sonra süt ile ıslattığınız kedi dillerinin arasına sürün. Kedi dillerini sütte fazla tutmayın yoksa dağılırlar. Arasında krema olan kedi dillerinin üzerine son olarak çikolata sosu da sürerek pratik bir şekilde ekler yapmış oluyorsunuz. İsterseniz eklerlerin üstüne renkli şekerlerle de süsleyebilirsiniz.
Bu pratik ekler yapımı için aşağıda paylaştığımız videodan yararlanabilirsiniz.
Eklerin yapımını bir de canlı canlı görmek isterseniz, Yemek blogu yazarı BEngi Uymaz’ın ekler nasıl yapılır videosunu izleyebilirsiniz. Aşağıdaki eklerin yapımında kullanılan malzemeler şunlardır:
EKLER TATLISININ TARİHİ
Yumuşak hamurlu, genellikle vanilya kremalı ve üzeri çikolata kaplı ekler tatlısının geçmişi 19. Yüzyıla ve Fransa’ya uzanmaktadır. Ekler tatlısına 1850’ye kadar “Küçük Düşes” denilirmiş. Günümüze ulaşan Ekler adı 1860’dan sonra kullanılmaya başlanmış.
Fransız orijinalinde Eclair kelimesi yıldırım çakması anlamına gelmektedir. Tatlıya bu adın verilmesinin nedeni yıldırım gibi bir anda hızlıca yenmesidir. Bazı yemek tarihçileri bu tatlıyı ilk yapanın söz konusu tarihlerde Saray’ın şefi olan ünlü Fransız şef Antonin Careme olduğunu iddia etmektedir.
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