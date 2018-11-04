Ekler tarifi: Ekler pasta nasıl yapılır? Pratik ekler yapımı için videolu anlatım!

Çikolatalı ekler klasik bir pastane tatlısıdır. Genel olarak evlerde yapılan bir tatlı değildir ama çok sevilir ve özellikle kalabalık etkinliklerde ikram edilir. Kalabalık misafirlere ikram etmek için uygun bir tatlıdır. Yanında tuzlu kuru pastalarla da servis edildiği olur. Peki misafirlerinize ev yapımı ekler ikram etmeye ne dersiniz? Misafirleriniz yaptığınız lezzetli eklerleri tattıklarında ve bunların pastane işi değil el işi olduğunu öğrendiklerinde çok şaşıracaklar.

Ekler yapımı için sizlerle biri pratik biri de tümüyle her şeyi elde yapmanızı gerektiren 2 tarif paylaştık. Pratik ekler tarifinin videolu anlatımı ile de kolayca nasıl ekler yapılır canlı canlı takip edebilirsiniz. Klasik ekler tarifinde eklerin hamuru, kreması ve çikolata sosunu kendiniz yapıyorsunuz. Bu şekilde yapacağını ekler her ne kadar zahmetli olsa da tadını tutturduğunuzda çevrenizden bolca övgü toplayabilirsiniz. İşte hem klasik hem de pratik ekler tarifleri...

EKLER TARİFİ

Ekler pasta 3 kısımdan oluşmaktadır. Hamur, krema ve çikolata sos. Ekler pastanın bu üç kısmının da yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar...