Ekmeği buzdolabına koyanlar yandı! Bilimsel gerçek ortaya çıktı

Birçok kişi ekmeği “daha uzun süre taze kalsın” diye buzdolabına koyar. Ancak bilim bu davranışın tam tersi sonuç verdiğini ortaya koydu. Bilime göre soğuk ortam ekmeğin bayatlama sürecini hızlandırıyor ve dokusunun bozulmasına neden oluyor.

EKMEĞİN BAYATLAMASI ASLINDA NE DEMEK?

Ekmeğin bayatlaması çoğu kişinin düşündüğü gibi sadece kuruması değildir. Asıl değişim ekmeğin iç yapısında gerçekleşir.

Ekmeğin içindeki nişasta, pişirme sırasında suyu emerek yumuşak ve esnek bir yapı oluşturur. Ancak zamanla bu yapı yeniden düzenlenir ve kristalleşmeye başlar. Bu sürece nişasta retrogradasyonu denir.

Bu süreç ilerledikçe İç doku sertleşir ve ufalanır, ekmek kuruymuş gibi hissedilir ve lezzet - aroma azalır.

BUZDOLABI EKMEĞİ NEDEN HIZLI BAYATLATIR?

Nişasta yapısındaki bu değişim her sıcaklıkta olur ancak en hızlı 0–5°C (buzdolabı sıcaklığı) aralığında gerçekleşir.

Yani:

Oda sıcaklığı: Bayatlama yavaş ilerler

Buzdolabı: Bayatlama hızlanır

Derin dondurucu: Süreç neredeyse durur

Buzdolabı, ekmek için adeta “en kötü orta nokta”dır. Çünkü ne dondurucu kadar koruyucu ne de oda sıcaklığı kadar dengelidir. Sonuç olarak ekmek, dolaba konduktan kısa süre sonra sert ve tatsız bir hale gelir, üstelik henüz küflenmeden.

PEKİ BUZDOLABI EKMEĞİ KÜFTEN KORUR MU?

Evet, buzdolabı küf oluşumunu yavaşlatabilir. Ancak burada önemli bir detay var:

Çoğu kaliteli ekmek zaten Düşük nem içerir, fermantasyon nedeniyle asidiktir ve koruyucu içermez ama doğal dayanıklıdır. Bu yüzden ekmek genellikle küflenmeden önce bayatlar. Yani buzdolabı kullanımı çoğu zaman yanlış bir problemi çözmeye çalışırken daha büyük bir sorun yaratır.

EKMEK EN DOĞRU ŞEKİLDE NASIL SAKLANIR?

Oda sıcaklığında saklama 2–3 gün içinde tüketilecek ekmekler için ideal yöntemdir. Ekmekler için bez veya pamuklu ekmek torbası kullanın. Ve ekmeği bu şekilde ekmek kutusuna koyun. Plastik poşetlerden kaçının çünkü bu poşetler ekmeği yumuşatır ve lezzeti bozar.

DONDURMAK (UZUN SÜRELİ ÇÖZÜM)

2️⃣ Dondurmak (uzun süreli çözüm)

Ekmek birkaç gün içinde tüketilmeyecekse en doğru yöntem dondurmadır. Ancak bütün olarak değil dilimleyerek saklayın ve hava almayacak şekilde paketleyin.