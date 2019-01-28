Ekmeğin içine de girdi! Hamurunda bakın ne var...

Aktif kömür, zararlı kimyasalları ve toksinleri vücuttan attığı için genellikle detoks ürünü olarak kullanılıyor. Yemek sonrası meydana gelen gaz ve şişkinlik problemlerine karşı fayda sağlıyor.Yemekten önce ve sonra su ile tüketildiğinde bu sorunun ortadan kalktığını söylüyorlar. Ancak kullanılan aktif kömürün dozu son derece önemli. Kendi bildiğinize göre değil de diyestisyen ya da doktorunuzun kontrolü altında kullanmanız çok daha doğru...

1985 yılında American Journal of Gastroenterology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, yemekten 1 saat önce ve yemeğin hemen ardından 1 bardak suyla birlikte 1 adet aktif kömür tableti almak şişkinlik ve gazı azaltıyor.

Hafif oranda gıda zehirlenmelerine karşı aktif kömürün ilk yardım amaçlı kullanılması doktorlar tarafından öneriliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar aktif karbonun kötü kolesterole de fayda sağladığını ortaya koydu.

Siyah diş macunlarını ve ağız bakım ürünleri piyasada çok sık görmeye başlamışsınızdır. Temel malzemesi aktif kömür olan bu ürünlerin ağız ve diş sağlığına da son derece etkili olduğu söyleniyor.