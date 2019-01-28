YEMEK

Ekmeğin içine de girdi! Hamurunda bakın ne var...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Son dönemlerin en popüler ürünü olan aktif karbonu detoks sularında ve hatta diş bakım ürünlerinde görmeye alışmıştık. Kötü kolesterole, gaz ve şişkinlik problemlerine ve diş eti sorunlarına çare olan aktif kömür şimdi de ekmeğin içine girdi.

Ekmeğin içine de girdi! Hamurunda bakın ne var...

Aktif kömür, zararlı kimyasalları ve toksinleri vücuttan attığı için genellikle detoks ürünü olarak kullanılıyor. Yemek sonrası meydana gelen gaz ve şişkinlik problemlerine karşı fayda sağlıyor.Yemekten önce ve sonra su ile tüketildiğinde bu sorunun ortadan kalktığını söylüyorlar. Ancak kullanılan aktif kömürün dozu son derece önemli. Kendi bildiğinize göre değil de diyestisyen ya da doktorunuzun kontrolü altında kullanmanız çok daha doğru...

karbon

1985 yılında American Journal of Gastroenterology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, yemekten 1 saat önce ve yemeğin hemen ardından 1 bardak suyla birlikte 1 adet aktif kömür tableti almak şişkinlik ve gazı azaltıyor.

siskinlik

Hafif oranda gıda zehirlenmelerine karşı aktif kömürün ilk yardım amaçlı kullanılması doktorlar tarafından öneriliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar aktif karbonun kötü kolesterole de fayda sağladığını ortaya koydu.

dis

Siyah diş macunlarını ve ağız bakım ürünleri piyasada çok sık görmeye başlamışsınızdır. Temel malzemesi aktif kömür olan bu ürünlerin ağız ve diş sağlığına da son derece etkili olduğu söyleniyor.

ekmek

Diş macunu,detoks suları derken aktif kömür şimdilerde ekmeklerin içine girmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Ekmeği çok daha sağlıklı bir hale getirmek isteyenler hamuruna aktif karbon ekliyorlar. Aktif kömür sayesinde siyah olan ekmek genellikle hamburger ekmeği olarak tercih ediliyor.

ekmek2


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