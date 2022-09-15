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Ekmek niyetine tüketin! İşte pişi tarifi ve malzemeleri...

15.09.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pişiyi, kahvaltıda ekmek niyetine tüketebilirsiniz. Bal kaymak sürebilir, domates peynirle tatlandırabilirsiniz. Bu hamur kızartmasını düzenli olarak yapmak isteyeceksiniz... İşte pişi tarifi ve malzemeleri...

Ekmek niyetine tüketin! İşte pişi tarifi ve malzemeleri...

Leziz bir hamur işi olan pişi ile kahvaltı sofranızı çeşitlendirebilirsiniz. Bu tarif, Türk mutfağında oldukça yaygındır. Ancak bir adet pişide 122 kalori bulunur. Bu nedenle fazla tüketilmemesi önerilir. İşte pişi tarifi ve malzemeleri...

Ekmek niyetine tüketin! İşte pişi tarifi ve malzemeleri...

PİŞİ MALZEMELERİ

1 kg. un
1 tatlı kaşığı kuru maya
Tuz
Aldığı kadar ılık su
Kızartma için sıvı yağ

PİŞİ TARİFİ

Unu derin bir kaba alın ve ortasını açın. Açılan alana tüm malzemeleri koyun ve hamuru, yumuşak bir kıvam alması için hazırlayın. Ardından hamurun üstünü örtün ve 40 dakika ile 1 saat arasında bekletin.

Hamur mayalandığında yumruk büyüklüğünde parçalar alın. Ardından bu hamurlardan küçük küçük bezeler bezeler elde edin. Hamura şekil verin. Bu hamurları kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun...


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Hamur pişi kahvaltıda tarif leziz
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