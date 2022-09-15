Ekmek niyetine tüketin! İşte pişi tarifi ve malzemeleri...

Leziz bir hamur işi olan pişi ile kahvaltı sofranızı çeşitlendirebilirsiniz. Bu tarif, Türk mutfağında oldukça yaygındır. Ancak bir adet pişide 122 kalori bulunur. Bu nedenle fazla tüketilmemesi önerilir. İşte pişi tarifi ve malzemeleri...

PİŞİ MALZEMELERİ

1 kg. un

1 tatlı kaşığı kuru maya

Tuz

Aldığı kadar ılık su

Kızartma için sıvı yağ

PİŞİ TARİFİ

Unu derin bir kaba alın ve ortasını açın. Açılan alana tüm malzemeleri koyun ve hamuru, yumuşak bir kıvam alması için hazırlayın. Ardından hamurun üstünü örtün ve 40 dakika ile 1 saat arasında bekletin.

Hamur mayalandığında yumruk büyüklüğünde parçalar alın. Ardından bu hamurlardan küçük küçük bezeler bezeler elde edin. Hamura şekil verin. Bu hamurları kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun...



