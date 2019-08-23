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Ekmek parası peşinde şüpheli ölüm! İntihar mı kaza mı?

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GÜNDEM  | 23.08.2019 05:13 | Son Güncelleme

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan beş katlı bir inşaatta bulunan cansız beden polisi harekete geçirdi. İnşaat ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inşaat içerisine giriş çıkışı kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunda cenaze Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekmek parası peşinde şüpheli ölüm! İntihar mı kaza mı?

Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde alan beş katlı binanın inşaatında çalıştığı öğrenilen Lütfi Bahtiyar’ın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu. İddiaya göre Bahtiyar’dan öğle saatlerinden beri haber alamayan işverenler inşaat alanına geldiler. Bahtiyar’ın eşyalarının bulunduğu dördüncü kata bakan kişiler defalarca Bahtiyar’a seslendiler ancak bir dönüş alamadılar. Zemin kata indiklerinde ise 58 yaşındaki Bahtiyar’ın cansız bedeniyle karşılaştılar.

POLİS, KAZA OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi öncelikle inşaat alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra inşaat içerisinde ve çevresinde detaylı çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri tüm delilleri topladı. Çevre binadaki güvenlik kamerası görüntüsüne de el koyan polis ekipleri Bahtiyar’ın dördüncü kattan asansör boşluğundan zemine düştüğünü mü yoksa düşürüldüğünü mü araştırıyor.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İnşaat halindeki binanın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen Bahtiyar’ın yaşamını yitirmesi üzerine inşaat alanına gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin sakinleştirmekte güçlük çektiği aile yakınları inşaat içerisine girmek istedi. Savcılığın olay yerindeki detaylı incelemesinin ardından Bahtiyar’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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