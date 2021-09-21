Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği 'Sonnur' karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Arzu Oş, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. İşte 40 yaşındaki Arzu Oş'un son hali:

KORUYUCU AİLE OLMUŞTU

Arzu Oş, geçmiş yıllarda, bir alışveriş merkezinde gazetecilerle röportaj yapmıştı. Oş, üç buçuk yaşında bir erkek çocuğuna koruyucu aile olduğunu duyurup şunları söylemişti: Erkek evladım için alışverişe çıktım. Sumru Yavrucuk'dan görmüştüm, çok etkilenmiştim. Örnek olması için dile getirmek istedim. Çok mutluyum. Ona oyuncaklar almak için alışverişe geldim.

ARZU OŞ KİMDİR?

Arzu Oş, 18 Nisan 1981 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Oş, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim gördü. Sonrasında, Hadi Çaman Tiyatrosu'nda tiyatroya adım attı. Arzu Oş'un kameralarla tanışması, 1999 yılında gerçekleşti. Genç oyuncu, birçok projede yer aldı.

DÖRT ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Eğitim hayatına önem veren Arzu Oş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Pazarlama Yüksek Lisans Programı okuduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Çocuklarla Felsefe Eğitmen Eğitimi aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe okudu.

ARZU OŞ'UN YER ALDIĞI PROJELER

Maruf (2002)

Kalk Gidelim (2020)

Bıçak Sırtı

Küçük Hesaplar (2012)

Koyu Kırmızı (2012)

Sevgili Dünürüm (2007)

Kızlar Yurdu (2006)

Emret Komutanım (2005)

Ekmek Teknesi (2002)

Lahmacun ve Pizza (2002)

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)



