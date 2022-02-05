MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü! Acı haberi eşi duyurdu

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü! Acı haberi eşi duyurdu

05.02.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı Erkan Şamcı’dan acı haber geldi. Şamcı, koronavirüs nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti.

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü! Acı haberi eşi duyurdu

Özellikle gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü Acı haberi Şamcı’nın eşi Instagram’dan duyurdu.

“Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…”

erkansamci-o6xO

ERKAN ŞAMCI KİMDİR?

Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamlamıştır. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

unnamed

Şamcı, ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilinmesi gerekenleri anlatmıştır.

Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sunmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın'a şok! Muhabirlerden veto yediDemet Akalın'a şok! Muhabirlerden veto yedi
Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir?Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın

Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.