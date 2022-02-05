Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü! Acı haberi eşi duyurdu

Özellikle gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü Acı haberi Şamcı’nın eşi Instagram’dan duyurdu.

“Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…”

ERKAN ŞAMCI KİMDİR?

Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamlamıştır. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Şamcı, ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilinmesi gerekenleri anlatmıştır.

Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sunmuştur.

