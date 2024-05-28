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  4. Ekonomik uçtular ama business dönebilirler! Filenin Sultanları isyan etmişti... Uçak kriziyle ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ekonomik uçtular ama business dönebilirler! Filenin Sultanları isyan etmişti... Uçak kriziyle ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.05.2024 14:37
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'deki turnuvaya THY'nin tarifeli uçağında ekonomik sınıfta gitmesi tartışmalara neden olmuştu. Filenin Sultanları sosyal medya üzerinden adeta duruma isyan ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, ABD seyahatinde yaşanan sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını belirtirken; "Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." dedi.

Ekonomik uçtular ama business dönebilirler! Filenin Sultanları isyan etmişti... Uçak kriziyle ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Voleyboldaki uçak krizine geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 2'inci hafta maçları için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.

FİLENİN SULTANLARI İSYAN ETMİŞTİ

Yaşanan duruma tepki gösteren milli sporcular, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla adeta isyan etmişti.

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THY: TÜM SORUMLULUK FEDERASYONUN

Bir anda uçak krizi gündeme otururken; açıklamalar da peş peşe gelmişti. Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları (THY) "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

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ULAŞTIRMA BAKANI: "10 GÜN ÖNCE HABER VERİLDİ"

Söz konusu uçak kriziyle ilgili bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi.

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"DÖNÜŞLERİ BUSINESS OLARAK ORGANİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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