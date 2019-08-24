Ekonomik ve hızlı depolama çözümü

Kutuyu açtığımızda, önce ürünün kendisiyle, ardından da USB 3.2 Gen1 kablosuyla karşılaşıyoruz. Bunların yanında kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de çıkıyor.

Öncelikle tasarımına bakalım. Adata SD600Q, 15.2mm kalınlıkta ve 60 gram ağırlıkta. Yani oldukça ufak ve hafif diyebiliriz. Ürünü cebinizde bile rahatlıkla taşıyabilir, ihtiyacınız olduğu anlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tasarım hatlarına baktığımızda, hoş bir görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Sert bir plastik kasa kullanılmış ve üzerinde de daha estetik görünmesine katkı sunan yumuşak kauçuk malzemeye yer verilmiş. Bize deneyimleyebilmemiz için açık mavi renkli versiyonu geldi. Bunun yanında siyah ve kırmızı renk seçenekleri de mevcut.

Ürünümüz şık göründüğü kadar dayanıklı da. Adata’nın belirttiğine göre SD600Q, düşmelere ve darbelere karşı oldukça dayanıklı. Hatta pek çok External SSD’ye kıyasla daha dayanıklı olduğu belirtilmiş. Lakin ürünün kuru kalmasına dikkat etmelisiniz, çünkü sıvı maddeler tarafında bir iddiası yok.