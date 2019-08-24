Kutuyu açtığımızda, önce ürünün kendisiyle, ardından da USB 3.2 Gen1 kablosuyla karşılaşıyoruz. Bunların yanında kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de çıkıyor.
Öncelikle tasarımına bakalım. Adata SD600Q, 15.2mm kalınlıkta ve 60 gram ağırlıkta. Yani oldukça ufak ve hafif diyebiliriz. Ürünü cebinizde bile rahatlıkla taşıyabilir, ihtiyacınız olduğu anlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Tasarım hatlarına baktığımızda, hoş bir görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Sert bir plastik kasa kullanılmış ve üzerinde de daha estetik görünmesine katkı sunan yumuşak kauçuk malzemeye yer verilmiş. Bize deneyimleyebilmemiz için açık mavi renkli versiyonu geldi. Bunun yanında siyah ve kırmızı renk seçenekleri de mevcut.
Ürünümüz şık göründüğü kadar dayanıklı da. Adata’nın belirttiğine göre SD600Q, düşmelere ve darbelere karşı oldukça dayanıklı. Hatta pek çok External SSD’ye kıyasla daha dayanıklı olduğu belirtilmiş. Lakin ürünün kuru kalmasına dikkat etmelisiniz, çünkü sıvı maddeler tarafında bir iddiası yok.
3D NAND teknolojisinin desteklendiği ürün, bu sayede daha fazla depolama gerçekleştirebilirken veriler için daha yüksek güvenlik sunabiliyor. 480GB depolama kapasitesi bulunan ürün, Adata’nın belirttiğine göre, saniyede 440MB’a kadar yazabiliyor, 430MB’a kadar da okuyabiliyor. Tabii kullandığınız PC’nizdeki depolama birimlerinin performansları da önemli. Bunlara göre verilerde değişiklikler olacaktır.
Ekonomik ve hızlı depolama çözümü
Yaptığımız bazı denemeleri sizlerle paylaşalım…
PC’mizde yer alan 7200RPM sabit diskteki 9.61GB’lık dosyayı bu SSD’ye 1 dakika 15 saniyede kopyalayabildik. Bu süreçte en yüksek transfer hızı olarak 158MB’ı gördük.
PC’mizde yer alan SSD’den transfer gerçekleştirdiğimizde ise, en yüksek hız olarak 280MB’ı gördük. 17.2GB’lık dosyayı 1 dakika 15 saniyede transfer edebildik.
Adata diskten PC’deki SSD’ye gerçekleştirdiğimiz 6.36GB’lık dosya transferi ise, yalnızca 20 saniyede tamamlandı. Gördüğümüz en yüksek transfer değeri, 381MB idi.
Bu arada bu ürünü yalnızca PC ve Mac’inizde değil, ayrıca Android telefon ve tabletlerinizle, hatta konsollarınızla da kullanabilirsiniz. Özellikle konsol tarafında oyun yükleme sürelerinde ciddi azalmalar yaşanabilir.
Toparlamak gerekirse, günümüzde 4K videolar, online oyunlar, iş uygulamaları gibi pek çok dijital detayla içli dışlıyız ve bunları hem hızlıca depolayabilmek hem de rahatlıkla pek çok farklı cihazda kullanabilmek için External SSD iyi bir çözüm. Adata SD600Q’nun 480GB’lık versiyonu, yaklaşık 560 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.
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