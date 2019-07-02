Ekran kartı çılgınlığı aldı başını gidiyor

Bildiğiniz gibi Nvidia, RTX serisi ekran kartları ile 4K oyun deneyimini gerçek anlamda sunmaya başlamıştı. Ancak RTX 2080 Ti modelinin 999 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olması, bu karta olan erişilebilirliği kısıtlamıştı.

Nvidia, şimdi de RTX serisinin yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. RTX 2080 Super, RTX 2070 Super ve RTX 2060 Super ekran kartlarını tanıtacak olan Nvidia, bu modellerin fiyatlarının sızdırılmasını engelleyemedi.

RTX 2080 Super modelinin fiyatı 699 dolar, RTX 2070 Super’in fiyatı 499 dolar ve RTX 2060 Super’in fiyatı ise 399 dolar olacak. Yine herkesin ulaşamayacağı derecede pahalı olacak bu kartların Temmuz ayında resmen tanıtılması bekleniyor.

4K oyunlar için geliştirilen RTX serisini şimdilik satın almak biraz mantıksız. Çoğumuzun evinde hala 1080P monitörler bulunuyor. 1080P monitöre sahipseniz RTX yerine GTX 1660 Ti ekran kartına yönelmenizi tavsiye ediyorum.

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