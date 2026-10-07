Apple ile LG'den beklenmedik ortaklık! Sürpriz ürünler yolda

Apple'ın akıllı ev pazarındaki varlığını yeni cihazlarla ve önemli bir ortakla genişletmeye hazırlandığı öne sürüldü. TechCrunch'ın Bloomberg'e dayandırdığı habere göre şirket, LG ile iş birliği yaparak yeni bir akıllı ev cihazları ekosistemi geliştiriyor.

HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?

Habere göre yeni cihazlar arasında akıllı kilit, termostat ve kapı zili bulunuyor. İki şirketin ayrıca iç ve dış mekân modellerini de içeren bir dizi güvenlik kamerası ile bir projektör lambası üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

Akıllı kilit, termostat ve kapı zili, Apple'ın henüz piyasaya çıkmamış yeni akıllı ev merkeziyle birlikte çalışacak şekilde tasarlanıyor.

AKILLI EV MERKEZİ İÇİN 13 EKİM İDDİASI

Apple'ın akıllı ev merkezinin 13 Ekim'de piyasaya çıkacağı öne sürülüyor. Cihazın, tezgâh üzerine konulabilen ya da duvara monte edilebilen 6 inçlik kare bir ekrana sahip olması bekleniyor.

LG ile geliştirilen cihazların gelecek hafta, resmen piyasaya sürülmese bile en azından duyurulması bekleniyor.

CİHAZLAR LG MARKASINI TAŞIYACAK İDDİASI

Haberin dikkat çeken ayrıntısı, cihazların iki şirket tarafından birlikte geliştirilmesine rağmen LG markasını taşıyacak olması.

NEDEN ÖNEMLİ?

TechCrunch'a göre yeni ürünler, Amazon'un akıllı ev ürünlerine karşı bir hamle olarak okunabilir. Amazon'un ürün yelpazesinde hâlihazırda Ring ev güvenlik kameraları dahil çeşitli benzer ürünler yer alıyor.



Haberde, Apple'ın son dönemde piyasaya sürdüğü donanım ürünleriyle yeni alanlara açılmaya çalıştığı, akıllı evdeki varlığını genişletmenin de bu alanlardan biri olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE DURUM

Haberde, yeni cihazların fiyatlarına ya da hangi ülkelerde satılacağına ilişkin bilgi yer almıyor.

Apple'ın Türkiye'deki internet mağazasında 7 Ekim 2026 itibarıyla HomePod mini 7.999 TL'den satılıyor. Aynı mağazada Apple TV 4K'nın 64 GB'lık Wi-Fi modeli 13.499 TL, 128 GB'lık Wi-Fi + Ethernet modeli ise 16.499 TL fiyatla yer alıyor.