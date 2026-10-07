Arabanızın görünmeyen kir yuvaları! Temizliği en çok unutulan 7 nokta

Aracın içini temizlerken koltuklar, paspaslar ve gösterge paneli gibi kolay fark edilen bölgelere odaklanmak oldukça doğal. Otomobilde gözden kaçan ve zamanla ciddi miktarda kir biriktirebilen birçok nokta bulunuyor.

Kapı ceplerinden koltuk altlarına, hava kanallarından ön camın altındaki bölüme kadar bu alanlar düzenli olarak temizlenmediğinde hem kötü kokuya hem de bazı durumlarda aracın işleyişiyle ilgili sorunlara yol açabiliyor.

1. KAPI CEPLERİ

Kapı ceplerinin derinliklerinde kırıntılar, toz ve küçük taş parçaları kolayca birikebiliyor. Eğilip dikkatlice bakılmadığında bu kirleri fark etmek oldukça zor.

Kapı ceplerinin en az 2 ayda bir kez dar uçlu elektrikli süpürge aparatıyla temizlenmesi öneriliyor. Aracın kapı ceplerine sık sık içecek veya yiyecek koyan çocuklar varsa bu işlemin ayda bir yapılması daha uygun olabilir.

Elektrikli süpürgeyle temizledikten sonra yapışkan kalıntıları nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz.

2. EMNİYET KEMERLERİ VE TOKALARI

Emniyet kemerleri ve kemer tokaları, otomobilde en sık kullanılan ancak çoğu zaman temizlenmesi unutulan bölgeler arasında.

Gün boyunca kirli veya yağlı ellerin temas ettiği bu bölümlerde zamanla kir ve yağ birikebilir. Bu birikim lekelenmeye, renk değişimine ve araç içinde hoş olmayan kokuların oluşmasına neden olabilir.

Üstelik kir ve yapışkan kalıntılarla dolan emniyet kemeri tokaları daha zor takılabileceğinden, temizlik yalnızca görünüm açısından değil güvenlik açısından da önem taşıyor.

3. KOLTUKLARIN ALTI

Araba koltuklarının altında neler biriktiğini fark etmek bazen şaşırtıcı olabilir. Fişler, kalemler, ambalajlar, su şişeleri ve hatta patates kızartması gibi pek çok şey koltukların altına yuvarlanarak uzun süre orada kalabilir.

Bu nedenle araç temizliği sırasında koltukların altını da mutlaka kontrol etmek ve elektrikli süpürgeyle temizlemek gerekiyor.

4. KAPI MENTEŞE VE EŞİK BÖLGELERİ

Kapıların gövdeyle birleştiği iç kısımlar; toz, kir, yaprak ve küçük taş parçalarını topluyor. Kış aylarında ise yollarda kullanılan kaya tuzu bu bölgelere yapışabiliyor.

Bu alanların temizlenmemesi aracın boyasına zarar verebilecek kirlerin birikmesine ve dışarıdaki kirin aracın içine taşınmasına neden olabilir.

Kapı birleşim bölgelerindeki toz ve kalıntıların ayda bir kez fırça veya elektrikli süpürgeyle temizlenmesi öneriliyor. Aracın genel detaylı temizliği sırasında ise bu bölgelere üç veya dört ayda bir daha kapsamlı temizlik yapılabilir.

5. HAVA KANALLARI

Kirli hava kanalları otomobilin içindeki hava kalitesini etkileyebilir. Özellikle alerjisi olan kişiler, araç içinde yolculuk ederken kirli ve tozlu hava nedeniyle daha fazla hapşırabilir.

Araçların kabin hava filtresinin en az yılda bir kez değiştirilmesi öneriliyor. Bunun yanı sıra havalandırma kanallarındaki toz ve kir, elektrikli süpürgenin fırça aparatıyla temizlenebilir.

6. ÖN CAMIN ALTINDAKİ BÖLÜM

Ön cam sileceklerinin hemen altında bulunan ve “cowl” olarak adlandırılan bölüm de araç temizliğinde sıklıkla unutuluyor.

Burada biriken yapraklar, meşe palamutları ve çam iğneleri zamanla su tahliye kanallarını ve havalandırma bölümlerini tıkayabilir. Bu durum yağmur suyunun araç tabanına veya elektronik aksamın bulunduğu bölgelere ulaşmasına neden olabilir.

Çürüyen yapraklar ise aracın klima sistemine kötü ve nemli bir kokunun taşınmasına yol açabilir.

Bu nedenle zaman zaman kaput açılarak söz konusu bölümde biriken tüm kalıntıların temizlenmesi gerekiyor. Özellikle sonbahar aylarında yaprak birikimi arttığı için bu temizlik ayda bir kez yapılabilir.

7. SUNROOF (AÇILIR TAVAN)

Sunroof, genellikle ancak su sızdırmaya veya açılıp kapanırken ses çıkarmaya başladığında hatırlanan bölgelerden biri.

Bu tür sorunların önüne geçmek için sunroof çevresindeki kanalların en az yılda bir kez kontrol edilip temizlenmesi öneriliyor.

Sunroof'u açtıktan sonra raylarda ve kanallarda bulunan toz ve kalıntılar yumuşak bir bez veya fırçayla temizlenebilir. Drenaj deliklerinde tıkanıklık olduğundan şüpheleniliyorsa, tıkanıklığı gidermek için basınçlı hava veya ince ve esnek bir kablo kullanılabilir.