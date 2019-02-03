Ekranların en güzel yüzü Mine Tugay! Meğer o da estetik harikasıymış

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Pek çok kişi onu Medcezir dizisinden canlandırdığı 'Ender Serez' karakteriyle tanısa da Mine Tugay, çok uzun yıllardır ekranlarda. Güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan 40 yaşındaki oyuncunun seneler önce çekilen fotoğrafı hayranlarına küçük çaplı şok yaşattı.

Ekranların en güzel yüzü Mine Tugay! Meğer o da estetik harikasıymış

Zarif duruşu, kusursuz fiziği ve kibar yüz hatlarıyla kadın - erkek herkesin beğenisini kazanan isimlerden birisi kendisi.

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Ama bugün sosyal medyaya düşen fotoğrafı, sevenlerini şaşkına çevirdi. Küçük dokunuşların artık normal sayıldığı bu günlerde Mine Tugay'ın değişimi sosyal medyada 'kaportayı toplatmış' şeklinde yorumlandı.

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İşte Instagram'da bulunan 'Bunun Adı Evrim' isimli hesabın paylaştığı o fotoğraf ve altına gelen yorumlar...

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