Ekranların en güzel yüzü Mine Tugay! Meğer o da estetik harikasıymış

Zarif duruşu, kusursuz fiziği ve kibar yüz hatlarıyla kadın - erkek herkesin beğenisini kazanan isimlerden birisi kendisi.

Ama bugün sosyal medyaya düşen fotoğrafı, sevenlerini şaşkına çevirdi. Küçük dokunuşların artık normal sayıldığı bu günlerde Mine Tugay'ın değişimi sosyal medyada 'kaportayı toplatmış' şeklinde yorumlandı.

İşte Instagram'da bulunan 'Bunun Adı Evrim' isimli hesabın paylaştığı o fotoğraf ve altına gelen yorumlar...



