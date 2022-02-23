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Ekranların tanınan oyuncusuydu! Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören bakın kim çıktı

23.02.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan oyuncularından Begüm Birgören, başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı Son Nefesime Kadar adlı dizide Emel rolüne hayat verecek. Begüm Birgören bir zamanlara damga vuran o projede başrolü oynamış. İşte ayrıntılar...

Ekranların tanınan oyuncusuydu! Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören bakın kim çıktı

En son Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay Karaarslan rolüyle ekranlara gelen ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Begüm Birgören, bir zamanlar seyircilerin severek izlediği o projede başrolü oynamıştı. Oyunculuk hayatı boyunca birçok projede yer alan Begün Birgören'in ayrıca 'Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu' ödülü bulunuyor.

BEGÜN BİRGÖREN BAKIN KİM ÇIKTI

20 Eylül 1982 Eskişehir doğumlu 39 yaşındaki Begüm Birgören 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ömre Bedel adlı dizide Murat Han ile başrolü paylaştı. Ayrıca Ömre Bedel dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Yeşim Gül, Özge Özder gibi oyuncular da yer aldı.

Ekranların tanınan oyuncusuydu! Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören bakın kim çıktı

13 yaşından beri tiyatroyla iç içe olan Birgören Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünü tamamladı.

Ekranların tanınan oyuncusuydu! Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören bakın kim çıktı

2013'te Lions Tiyatro Ödülleri, Sonbaharı Beklerken projesiyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.
Ekranların tanınan oyuncusuydu! Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören bakın kim çıktı

Son zamanlarda tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Birgören birçok sinema, dizi ve tiyatro projesinde yer aldı.

Ekranların tanınan oyuncusuydu! Son Nefesime Kadar'ın Emel'i Begüm Birgören bakın kim çıktı

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Begüm Birgören
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