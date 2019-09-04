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Ekrem İmamoğlu açıkladı: Belediye başkanı için 18 makam odası var

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında başkan için tahsis edilmiş 18 makam odası olduğunu söyledi. Makam odalarını tek tek gösteren İmamoğlu, "Bu, israf ve tasarruf konusu, bizim hayat felsefemiz olmak zorunda." dedi.

İstanbul Saraçhane'deki belediye binasında başkan için tahsis edilmiş 18 makam odası olduğunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her vatandaşımın evi benim makamım. Sokaklar benim makamım. Bir tasarruf da orada yapacağım." ifadelerini kullandı.

FOX Haber muhabiri Gülşah İnce'ye makam odalarını tek tek gösteren İmamoğlu şu ifadelere yer verdi;

"Belediye başkanı olarak, benim şahsıma, yanılmıyorsam 17-18 tane makam odası tespit edilmiş. Ben, ‘Yetmez’ dedim! ‘Daha fazla istiyorum’ dedim! Çünkü benim, yüzbinlerce makamım var İstanbul’da. Her esnafın, iş insanının iş yerleri benim makamım.

Hatta her vatandaşımın evi benim makamım. Sokaklar benim makamım. Bir tasarruf da orada yapacağım. Bu, israf ve tasarruf konusu, bizim hayat felsefemiz olmak zorunda. Bu noktada, 16 milyonluk bir kentin yönetimi olarak, elimizden geleni yapacağız. Moraliniz yüksek olsun. Her şey çok güzel olacak”


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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu makam odası belediyer binası ibb

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